L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Lion

1er décan : Plus de dissonance d’Uranus, c’est fini, terminé ! Le début de l’année vous verra très motivé pour faire rentrer de l’argent ou faire en sorte que vos placements rapportent ; un héritage peut également être dans les tuyaux, grâce à la présence de Jupiter en Poissons. Cela ne devrait pas traîner car il est possible que ce soit en cours depuis plusieurs mois. À partir du 10 mai et jusqu’à fin juillet, Jupiter vous regardera avec bienveillance et vous aurez le sentiment d’avoir de la chance ; en tout cas vous serez opportuniste et cela vous réussira. Vous aurez l’impression que tout tourne en votre faveur et on parlera de vous, de vos succès : vous vous sentirez au top ! Un beau voyage peut aussi être au programme.

2e décan : Vous êtes le décan qui reçoit l’aspect dynamique d’Uranus cette année et la planète sera directe (active) par périodes jusqu’au 25 août, ensuite elle rétrogradera. C’est un moment important de votre vie (déjà en 2021), un tournant peut-être professionnel. La direction de votre entreprise peut changer et le management ne sera plus le même, tout ça à cause de la crise sanitaire que nous avons traversée. Et si vous êtes en indépendant, on ne peut pas dire que vous vous sentirez indépendant ! Vous serez envahi par les obligations, taxes et autres cadeaux de l’administration et vous en aurez ras-le-bol : vous vous demanderez si ça vaut la peine de continuer. La question n’appellera pas de réponse immédiate.

3e décan : Neptune et Pluton seront en phase entre elles et en relation avec vous, l’une depuis votre secteur financier, l’autre depuis celui du travail. Soit votre travail vous rapportera soudain davantage, mais d’une manière à laquelle vous n’aviez jamais pensé auparavant, soit au contraire vous serez obligé de constater que vos revenus sont de moins en moins importants. Mais ce sera vraiment conjoncturel, vous n’y serez pour rien et il n’y aura pas grand-chose à faire, les effets de la crise se faisant encore sentir. Toutefois, la rencontre de Jupiter et Neptune (février, mars, avril) ayant la réputation de produire de l’exagération, il peut y avoir une nouvelle crise et on peut penser que cette fois vous en tirerez profit, qu’elle sera réparatrice pour vous !

