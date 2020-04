Coronavirus : un nouveau médicament, l'azithromycine, guérirait du Covid-19

publié le 14/04/2020 à 13:47

C'est un protocole de soins qui a été appliqué à plusieurs centaines de patients, la patientèle de trois médecins généralistes de Moselle et du Nord. Les docteurs Denis Gastaldi, Jean-Jacques Erbstein et Olivia Vansteenberghe ont administré à leurs patients présentant des symptômes du nouveau coronavirus de l'azithromycine, avec selon eux des résultats intéressants.

Le docteur Denis Gastaldi explique dans le Parisien leur démarche. "L'azithromycine a l'avantage d'être un antibiotique, mais d'avoir aussi une action sur les virus et une activité anti-inflammatoire sur le parenchyme pulmonaire", le tissu fonctionnel des poumons, expliquent-ils.

Ils ont ajouté à cela, "de manière empirique", du zinc, sous forme de deux gélules d'Effizinc, car il est réputé pour augmenter l'effet de l'azithromycine, et "du Singulair, utilisé chez les personnes asthmatiques, pour son rôle d'anti-inflammatoire sur les tissus interstitiels pulmonaires." Une des clefs, estime le docteur Gastaldi, "est de démarrer ce traitement dès les premiers symptômes."

Face aux résultats encourageants, il explique que ses confrères et lui-même ont prescrit ces molécules à tous leurs patients présentant des symptômes du Covid-19, faute de pouvoir faire un dépistage par test, réservé aux hôpitaux.

Des résultats encourageants...

Le docteur Gastaldi explique ainsi qu'il a prescrit cela à plus de 200 patients. Statistiquement, il aurait dû avoir parmi ceux-ci au moins 2 décès et 40 hospitalisations. Or, explique-t-il, il a "eu seulement 2 cas graves nécessitant une hospitalisation et sortis depuis."

Ces résultats encourageants sont renforcés par la diversité de sa clientèle, de tous âges et certains présentant des facteurs de risque. Dans l'Est Républicain, un de ses confères, le docteur Erbstein, a lui aussi souligné qu'il n'avait dans sa patientèle "plus d'hospitalisation, ni de décès" à déplorer.

... qui restent à démontrer

Ils notent d'ailleurs que l'azithromycine, contrairement à l'hydroxychloroquine, présente moins d'effets secondaires et est largement prescrite aux enfants comme aux adultes dans d'autres indications. "Je le prescris au long cours aux gens qui ont des bronchites chroniques", explique ainsi le docteur Erbstein.

Les deux médecins restent toutefois prudents. L'un comme l'autre rappelle que cette démarche "est très empirique." "On n'a pas de comparaison", explique le docteur Erbstein. "Évidemment, ce n'est pas une étude multicentrique et randomisée, mais ce sont des résultats très intéressants", abonde le docteur Gastaldi.