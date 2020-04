publié le 14/04/2020 à 08:06

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 13 avril que le confinement dans les conditions actuelles sera maintenu jusqu'au 11 mai. Après cela, les restrictions de déplacement seront progressivement levées. Pour limiter la diffusion du virus et estimer sa propagation, il faut tester la population. "Nous réalisons environ entre 150.000, et au-delà, tests par semaine" actuellement, annonce le ministre de la Santé Olivier Véran sur RTL.

"Nous sommes en train d'aller vers les 200.000 tests par semaine. L'Allemagne, qui est le pays qui teste le plus, est un peu en dessous des 300.000 tests par semaine", explique Olivier Véran, qui précise que "nous sommes bien au-delà des chiffres que nous-mêmes annonçons." Selon le ministre, environ 10 % de la population française serait déjà immunisés contre le virus.



"Nous avons fait le choix, et nous sommes le seul pays à le faire, de donner toutes les informations, y compris lorsque ces informations sont incomplètes, rappelle le ministre de la Santé. Le cas des tests est emblématique. Le site de Santé publique France publie chaque jour le nombre de tests réalisés à l'hôpital et en ville. Si vous lisez bien, sur les tests réalisés en ville, c'est à partir d'un échantillon de 3 grands laboratoires, mais il y a plus de laboratoires."

"L'objectif est d'être capable de tester, tester, tester, aujourd'hui dans les EHPAD les publics les plus fragiles, les personnes hospitalisées, les soignants, et demain, dans tout le pays, d'être capable de tester systématiquement toutes les personnes qui présentent des symptômes et pensent être malades."