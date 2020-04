publié le 06/04/2020 à 09:15

Tester toute la population ? Déconfiner par région ? À 21 jours de confinement, les hypothèses sur le déconfinement se multiplient. Pour Martin Blachier, médecin de santé publique et dirigeant de PH entreprise, il faut déconfiner par tranche d'âge.

Invité sur RTL, il explique que "baser un scénario de déconfinement uniquement sur le fait de tester toute la population" n'est pas réaliste et "ne répond pas à la problématique de déconfinement".

Selon Martin Blachier, ce dernier doit se faire en plusieurs phrases. "Dans une première, il faut protéger les plus vulnérables", explique-t-il. Il faudra d'abord déconfiner "les plus jeunes, les moins vulnérables, pour constituer une immunité de groupe, ce qui fait que dans un second temps, quand les gens les plus vulnérables vont sortir, il n'y aura pas de pic épidémique : le virus ne pourra plus circuler puisqu'il y aura trop de gens immunisés, et les plus vulnérables seront donc protégés".



L'objectif de cette première phase, c'est aussi de "contrôler l'épidémie chez les plus jeunes, car, même si le risque est plus faible, certains auront besoin d'assistance respiratoire" et il faut donc s'assurer que les servies ne soient pas en saturation. Les gestes barrières seront donc très importants, souligne le médecin.