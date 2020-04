publié le 14/04/2020 à 07:57

Le Président de la République Emmanuel Macron a donné, lors d'une allocution, les grandes orientations de la France pour lutter contre le nouveau coronavirus Covid-19 dans les semaines à venir. Le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai. Ce lundi 14 avril sur RTL, le ministre de la Santé Olivier Véran estime qu'aujourd'hui, "10% de la population présenterait une immunité" au virus.

"Aucun pays au monde n'est capable de dire le pourcentage de la population et le nombre d'habitants qui ont contracté le virus et quelle part du pays est immunisé, explique Olivier Véran. Nous disposons d'estimations. Il y aurait environ 10% de la population qui présenteraient une immunité à date."

"Nous sommes plus de 60 millions dans ce pays, rappelle le ministre de la Santé. Aucun pays ne sera capable de tester tout le monde chaque jour. Les pays prennent l'engagement de tester toutes les personnes qui présentent des symptômes. Pendant les stades 1 et 2, on a testé les personnes symptomatiques et les personnes en contact. Nous savons le faire." Emmanuel Macron a promis qu'à partir du 11 mai, tous les patients présentant des symptômes pourront être testés.