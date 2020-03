publié le 14/03/2020 à 12:56

"En cas de fièvre, prenez du paracétamol." C'est le message lancé par le ministre de la Santé et des solidarités Olivier Véran dans un message posté sur Twitter ce samedi 14 mars alors que le nombre d'infection au coronavirus grandit en France. On décompte à ce jour plus de 3.600 cas et 79 morts.

Le ministre prévient que la "prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone...) pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection". En réalité, la prise d'anti-inflammatoires présente un risque pour toutes les maladies infectieuses et pas seulement pour le Covid-19.

L'ibuprofène, vendu sous ce nom et d'autres appellations commerciales comme l'Advil et le Nurofen, a tendance à diminuer la réponse immunitaire et empêche l'organisme de se défendre contre la maladie.

"Les anti-inflammatoires vont augmenter le risque de complications en cas de fièvre ou d'infection, explique à RTL.fr Jean-Louis Montastruc, chef du service de pharmacologie médicale et clinique du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse. Plusieurs médecins ont évoqué des cas de patients du Covid-19 jeunes et sans comorbidités, qui se retrouvent dans un état grave après avoir pris de l'ibuprofène contre leur fièvre.

Le ministre de la Santé Olivier Véran recommande aux personnes souffrant de fièvre de privilégier le paracétamol. "Nous préconisons de prendre du paracétamol car ça fait baisser la fièvre sans contre-attaquer l'inflammation", nous précise son cabinet. Le ministre conseille par ailleurs aux personnes sous traitement anti-inflammatoire qui auraient des symptômes proches de ceux du Covid-19 de demander conseil à leur médecin.

Les anti-inflammatoires, médicaments de la famille dite des AINS (anti-inflammatoires non-stéroïdiens) ne sont plus vendus en libre service en pharmacie depuis mi-janvier. Il en est de même pour les médicaments contenant du paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc) et l'aspirine, qui peuvent provoquer de graves lésions du foie, parfois mortelles, lorsqu'ils sont pris à des doses trop élevées.