EN DIRECT - Mort de Johnny Hallyday, à l'âge de 74 ans

La France est en deuil. Johnny Hallyday, légende de la musique, icône, star incomparable, est décédé à l'âge de 74 ans dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre 2017. Le chanteur français se battait depuis décembre dernier contre un cancer du poumon.



C'ets son épouse Laeticia Hallyday qui a annoncé son décès à l'AFP. ""Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité", a-t-elle écrit dans un communiqué.

L'idole a marqué plusieurs générations de fans avec ses tubes éternels, tels que Noir c'est noir, L'Envie, Quelque chose de Tennessee, Allumer le Feu, Ma gueule... impossible de nommer ici tous les tubes interprétés par le Taulier au cours de son extraordinaire carrière. Johnny Hallyday, c'est aussi l'artiste de tous les records de la chanson française. Récompensé par 40 disques d'or, il a vendu plus de 110 millions d'albums et effectué plus d'une centaine de tournées à travers les quatre coins de l'Hexagone.



Jean-Philippe Smet de son vrai nom a frappé les esprits avec des concerts mémorables, tous plus spectaculaires les uns que les autres. On peut citer entre autres ses prestations au Palais des sports en 1982, au Parc des Princes en 1993, au Stade de France en 1998 ou encore son concert historique devant la Tour Eiffel le 10 juin 2000 à l'occasion de ses 40 ans de carrière.

4h20 - Emmanuel Macron a très rapidement rendu hommage à Johnny Hallyday en affirmant qu'on a "tous en nous quelque chose" du chanteur, dans un communiqué publié par l'Elysée. "De Johnny Hallyday nous n'oublierons ni le nom, ni la gueule, ni la voix, ni surtout les interprétations, qui, avec ce lyrisme brut et sensible, appartiennent aujourd'hui pleinement à l'histoire de la chanson française. Il a fait entrer une part d'Amérique dans notre Panthéon national", ajoute le texte.

4h00 - Dès 4 heures du matin, l'antenne de RTL se mobilise pour rendre hommage au plus grand des rockeurs français.

