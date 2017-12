publié le 06/12/2017 à 11:40

L'annonce bouleverse la France. Johnny Hallyday est décédé à l'âge de 74 ans, dans la nuit du 5 au 6 décembre, dans sa villa de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). L'artiste a succombé à un cancer du poumon.



Invité à réagir sur RTL, Jean-Claude Camus, le producteur historique de la star, est très ému. "Je suis dans un bain de tristesse. Je viens de perdre plus de 35 ans de ma vie. J'ai eu la chance, grâce à Laetitia, de passer la soirée de samedi dernier (2 décembre, ndlr) avec lui."

"Samedi, quand je l'ai vu, j'ai blagué avec lui. Je n'ai rien laissé paraître évidemment du choc que j'avais sur le moment. Après le dîner avec Laetitia et sa famille, il s'agissait de lui dire au revoir. Il me regarde et me dit : 'Tu as une tâche.' En effet, pendant le dîner, j'avais une toute petite tâche sur mon pull-over. C'est sa dernière parole avec moi", raconte le producteur qui a soufflé ses 79 bougies en sa présence le 29 octobre.



Cette date symbolise la réconciliation entre les deux hommes, séparés professionnellement sur fond de désaccords financiers depuis septembre 2010.



"C'était un anniversaire surprise, Laetitia m'avait appelé pour que je vienne déjeuner avec lui. Patrick Bruel était là. On a passé une journée formidable, il m'a fait écouter sept ou huit chansons de son prochain album."



Le producteur résume enfin son état d'esprit : "C'est une perte immense, c'est le patrimoine national qui s'en va, mais c'est surtout l'ami avec qui j'ai vécu de tellement bons moments. Il est parti bien entouré", conclut Jean-Claude Camus, favorable à des obsèques nationales.