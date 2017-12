publié le 06/12/2017 à 13:02

"La tristesse, c'est le premier mot", qui vient à l'esprit de Julien Clerc. Comme des millions de Français et toute la musique française, il pleure la disparition de Johnny Hallyday. L'idole de tout un peuple a disparu dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 à l'âge de 74 ans après son combat contre le cancer des poumons. C'est sa femme Laeticia qui l'a annoncé dans un communiqué touchant.



"Je n'ai jamais été intime avec Johnny, mais finalement (...) je me suis rendu compte en revoyant toutes ces photos qu'il avait été, sinon un ami intime, un jalon dans ma vie, une espèce de grand frère", explique Julien Clerc à RTL.

"C'est drôle parce que la vie a été jalonnée par les rares moments où nous nous sommes rencontrés, c'était toujours dans l'exercice de notre métier, dans des duos, se souvient encore l'interprète de Ma Préférence. Je dois être l'un de ceux qui a fait le plus de duos avec lui, et ça restera pour moi à jamais, les sensations les plus émotionnelles et les plus fortes. J'ai chanté avec beaucoup d'autres artistes dans ma vie, Johnny est sans aucun doute celui qui va me laisser le plus de traces dans le cœur dans l'exercice de notre métier."

En 2014, les deux musiciens chantent ensemble Je veux te graver dans ma vie pour une émission de Michel Drucker en hommage à la carrière de Julien Clerc. "Pendant ce duo, il avait été un seigneur (...) Ce jour-là, il avait des problèmes de voix. Il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait pour moi, et j'ai trouvé ça véritablement... Comme un seigneur. Il s'était mis en danger. J'en serai reconnaissant toute ma vie".

> Johnny Hallyday & Julien Clerc Je veux te graver dans ma vie

Sur un plan artistique, Julien Clerc se souviendra surtout de "quelqu'un qui a toujours été en avance au niveau du spectacle vivant". "Il a été le premier à faire ces espèces de méga concerts, le premier au Palais des Sports. La première fois que j'y ai chanté, j'avais l'impression d'être dans le jardin privé de Johnny Hallyday. Il a été l'initiateur du rock'n'roll en France, il était le premier à faire ça. Une absolue bête de scène qui s'est réinventée à chaque fois".

En concert à Lyon ce mercredi soir, Julien Clerc a prévu de rendre hommage au rockeur disparu, "bien sûr". "Je vais chanter Tennessee je crois, parce que c'est une chanson emblématique, magnifiquement écrite par Michel Berger, qui le définit extrêmement bien dans les mots. Elle lui allait comme un gant. Je vais faire ça en pensant à lui ce soir", conclut Julien Clerc.