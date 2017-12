et Julien Sellier

publié le 06/12/2017 à 06:09

L’idole des jeunes n'est plus. Johnny Hallyday est décédé dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre dans sa villa de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Invitée de RTL, Hélène Ségara est "sous le coup de l'émotion". "C'est difficile d'y croire, c'est quelqu'un qui marque tous ceux qui l'approchent. Cet homme qui avait l'air d'un dur, d'un rockeur, avait tellement de gentillesse en lui", se souvient l'interprète révélée par la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris.



"Je pense à ses fans, ça va être une onde de choc, parce qu'il y en a qui dorment encore (le décès a été annoncé à 2h53 mercredi 6 décembre, ndlr), ils vont beaucoup pleurer. Johnny était une bête de scène. À ces fans qui l'aiment, je dis que Johnny est quelqu'un qui va être éternel de toute façon", ajoute la jurée de l'émission de M6, La France a un Incroyable Talent.

Hélène Ségara avait interprété Vivre pour le meilleur, l'un des tubes de Johnny Hallyday, avec lui et Roch Voisine dans l'émission Les 500 Choristes, diffusée à l'époque sur TF1. "J'étais impressionnée, j'osais à peine le regarder. Il y a tellement de choses à apprendre de gens comme lui." Et de conclure : "Je n'avais jamais entendu cette puissance comme ça devant moi en direct. J'ai compris pourquoi les gens l'adoraient. C'est pour ça qu'on disait que c'était le patron", se souvient-elle, saluant son charisme, sa présence et sa voix.



> Vivre Pour Le Meilleur Les 500 Choristes Ensemble Helene Segara Et Johnny Hallyday E 0