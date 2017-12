publié le 06/12/2017 à 18:08

La France entière est en deuil : Johnny Hallyday s'est éteint. Le rockeur est mort durant la nuit du 5 au 6 décembre à l’âge de 74 ans. Considéré comme l’éternelle "idole des jeunes", l’artiste était pourtant bien plus que cela, suscitant l’adhésion et l’admiration à tout âge, et ce qu’importe le milieu social.



Aussi, si nombre d’acteurs politiques (Emmanuel Macron, François Hollande, Jean-Pierre Raffarin...) ont déjà rendu hommage à Johnny Hallyday l’Assemblée Nationale lui a fait honneur. Cet après-midi même, au commencement des "Questions au gouvernement", François de Rugy, le président de l'institution, a tenu à débuter son discours en rendant un ultime hommage au Taulier. "Nous avons tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday", a-t-il déclaré avec beaucoup de retenue.

Suite à ces paroles, nappées d’une pudique émotion, les députés se sont massivement levés afin d’applaudir pendant plusieurs secondes, réalisant là une standing ovation qui marquera l’histoire de l’hémicycle.