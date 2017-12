et AFP

publié le 06/12/2017 à 05:50

Après des mois de lutte contre un cancer du poumon, Johnny Hallyday s'en est allé à l'âge de 74 ans. Le chanteur est décédé dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre 2017. Un décès annoncé à l'AFP par son épouse Laeticia, qui a rendu hommage à son mari dans un message poignant.



Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet au civil, laisse derrière lui un héritage sans pareil dans la chanson française. 57 ans de carrière, plus de 100 millions de disques vendus et des tubes intemporels qui parlent à toutes les générations. Le Pénitencier, Noir c'est noir, Quelque chose de Tennessee… Autant de titres inoubliables qui ont jalonné la carrière de l'une des figures les plus aimées du public français.

Johnny Hallyday, c'était aussi une bête de scène, qui a offert des concerts mythiques à ses fans tout au long de son demi-siècle consacré à la musique. Le chanteur s'était plusieurs fois rendu dans nos studios pour y chanter, partager, se confier. RTL vous propose de replonger dans ses archives pour entendre, à nouveau, l'éternelle idole des jeunes.