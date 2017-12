publié le 06/12/2017 à 10:23

Johnny Hallyday et RTL, c'est une véritable histoire d'amour. RTL était la maison et la radio du chanteur, et ce depuis plus de 40 ans. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, celui qui a fait vibrer le rock sur plusieurs générations a succombé à la maladie à l'âge de 74 ans. C'est sa femme Laeticia Hallyday qui l'a annoncé dans un communiqué touchant. "Aujourd'hui, la France perd évidemment une idole, mais RTL perd un ami", réagit Christopher Baldelli, vice-président du directoire du groupe M6, dont RTL fait partie depuis le 2 octobre 2017.



"Johnny Hallyday, c'est des dizaines d'années de fidélité à cette maison. Il nous a fait le don extraordinaire d'être toujours notre partenaire dans une fidélité incroyable, poursuit-il. J'ai eu l'occasion de l'accueillir très souvent, avec Anthony [Martin], dans nos studios où il venait nous parler chaque fois qu'il sortait un nouveau disque, il parlait très bien de sa musique".

Christopher Baldelli se souvient notamment d'un "moment exceptionnel" dans Le Grand Studio RTL, le 15 novembre 2014. "Il est venu devant 80 personnes, c'est un public pour Johnny Hallyday minuscule, et c'est là qu'il a refait son premier concert public après le problème de santé, avant le lancement de sa tournée", raconte l'ancien président de RTL.



"Ça a été un moment exceptionnel pour le public, pour nous dirigeants de RTL, mais je crois aussi pour lui parce que cet homme qui avait tout vu sur scène, il avait tout à coup le trac de chanter devant 80 personnes, et je crois que c'est ça le talent, confie encore Christopher Baldelli, cette capacité à avoir toujours le trac."

Des anecdotes sur Jonnhy Hallyday dans les locaux du 22 rue Bayard, il en existe beaucoup. Comme cette fois où il est arrivé en pleine nuit dans le studio de Georges Lang, sans prévenir, en plein direct. "Johnny était chez lui ici", insiste-t-il.



Anthony Martin, rédacteur en chef du service culture de RTL, ajoute : "À chaque fois que je rencontrais Johnny, l'interview démarrait toujours par : 'Alors à RTL, comment ça va ?' Johnny, c'était aussi cette profonde amitié et ce lien qui le reliait à notre radio".