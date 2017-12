publié le 06/12/2017 à 04:32

Un "nom", une "gueule", une "voix". c'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron a salué la mémoire de Johnny Hallyday, décédé à 74 ans dans la nuit de mardi 5 au mercredi 6 décembre. Aux premières heures du jour, le président de la République a rendu hommage au chanteur, par le biais d'un communiqué publié par l'Élysée.



"De Johnny Hallyday nous n'oublierons ni le nom, ni la gueule, ni la voix, ni surtout les interprétations, qui, avec ce lyrisme brut et sensible, appartiennent aujourd'hui pleinement à l'histoire de la chanson française. Il a fait entrer une part d'Amérique dans notre Panthéon national", indique le texte.

"À travers les générations, il s'est gravé dans la vie des Français. Il les a conquis par une générosité dont témoignaient ses concerts : tantôt gigantesques tantôt intimes, tantôt dans des lieux démesurés, tantôt dans des salles modestes (...) Il n'a jamais vieilli parce qu'il n'a jamais triché. Parce qu'il est resté simple et amoureux de la vie. Et parce qu'il savait que le secret pour ne pas vieillir est d'avoir plusieurs vies", poursuit le communiqué.

Les "condoléances" d'Emmanuel et Brigitte Macron

"Jusqu'au bout, libre dans sa tête, il aura été cette présence familière, cette voix tant de fois imitée, cette personnalité osant vivre pour le meilleur, et communiquant une énergie fraternelle à ce public qui en retour lui criait : Que je t'aime. Ce public aujourd'hui est en larmes, et tout le pays est en deuil".



"Le Président de la République et son épouse présentent à Laeticia Hallyday, à ses filles Joy, Jade et Laura, à son fils David, à ses musiciens, à son équipe, à ses amis, à ses fans, leurs sincères condoléances", conclut le communiqué de l'Élysée.

Des mois de lutte contre la maladie

C'est Laeticia Hallyday qui a annoncé le décès de son époux à l'AFP : "J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité, a-t-elle écrit dans un communiqué. Jusqu'au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie qui le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires."



En mars dernier, Johnny Hallyday avait annoncé qu'il était traité contre un cancer. Malgré la maladie, il avait refusé de s'éloigner de la scène. Il s'est produit cet été aux côtés d'Eddy Mitchell et Jacques Dutronc dans le cadre de la tournée des Vieilles Canailles.



À la mi-novembre, il avait été hospitalisé pour détresse respiratoire. Après six jours passés dans la clinique Bizet du 16e Arrondissement de Paris, Johnny Hallyday avait décidé de rentrer à son domicile de Marnes-la-Coquette et depuis Laeticia n'avait plus communiqué via les réseaux sociaux.