Comment Johnny Hallyday s'est battu contre la maladie

publié le 06/12/2017 à 10:37

Il est 2h44 quand l'information a été révélée par l'AFP, mercredi 6 décembre. Laeticia Hallyday, son épouse depuis 1996, a prévenu l'agence via un communiqué. "Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité."



"Jusqu'au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie qui le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires. Le cœur battant si fort dans un corps de rockeur qui aura vécu toute une vie - sans concession - pour son public, pour ceux qui l'adulent et ceux qui l'aiment", a écrit Laeticia Hallyday.

Johnny Hallyday est mort un an environ après l'annonce de la rechute de son cancer. Après des vacances à Saint-Barthélemy, il avait choisi de revenir en métropole à la fin de l'été pour se soigner. Sa dernière apparition publique date du 1er septembre, jour des obsèques de Mireille Darc.

Sa famille et ses amis à son chevet

Depuis, il était resté cloîtré dans sa maison de Marnes-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine. Johnny, toujours très entouré par ses enfants et ses amis chanteurs, avait aussi, grâce à Laeticia, retissé des liens avec des personnes importantes de sa vie, à l'image de son producteur culte, Jean-Claude Camus.



Son état de santé s'est aggravé mi-novembre. Il était resté une semaine dans une clinique du XVIe arrondissement de Paris : il a été admis en état de détresse respiratoire. Son ami Eddy Mitchell, la mine grave, fait partie de ceux qui lui ont rendu visite. Ses enfants Laura et David, la première femme de sa vie, Sylvie Vartan, étaient venus à son chevet. Johnny avait quitté la clinique le samedi 18 novembre. Une chambre médicalisée avait été spécialement installée chez lui.

Encore en studio cet automne

Jusqu'au bout, Johnny, qui était tres amaigri et qui avait de plus en plus de mal à se déplacer, s'est occupé en faisant de la musique : il s'est impliqué dans la réalisation du premier album de reprises de ses chansons, On a tous quelque chose de Johnny, sorti le 17 novembre dernier. Il en a fait la promotion en postant de nombreux tweets. Et surtout, il avait trouvé la force cet automne de passer du temps en studio à Paris pour travailler sur quelques chansons d'un prochain album. Johnny aurait enregistré sa voix sur une dizaine de textes.



Johnny qui voulait sans cesse avoir des projets et particulièrement ces derniers mois, avait même annoncé au cœur de l'été dernier vouloir remonter sur scène en 2018 ou 2019. Ses proches gardaient espoir. Son guitariste, Yarol Poupaud, confiait encore le 24 novembre : "Johnny est chez lui, il se repose". Il y a quinze jours, Johnny postait une photo de sa fille sur twitter : "Ma Jade à repris ses cours de tennis, top."

Ma jade à repris ses courts de tennis¿ top¿ pic.twitter.com/yfTESiMpjd — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) 21 novembre 2017