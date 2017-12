publié le 06/12/2017 à 05:40

Il se fait déjà appeler Johnny Hallyday. Jean-Philippe Smet est pourtant encore un ado le 30 décembre 1959. Il a tout juste 17 ans et porte le blouson noir à la James Dean, la coiffure et la guitare d'Elvis en plus.



Invité à participer à l'émission "Paris-Cocktail", le jeune musicien se produit dans une prestigieuse salle de cinéma parisienne : le Marcadet Palace. C'est la première fois que le public français le découvre à la télévision.



Un peu timide, loin d'avoir la force qu'on lui connaîtra, plus tard, dans les grands stades, Johnny Hallyday s'accroche à sa guitare aux cotés de Line Renaud. Ce 30 décembre 1959, l'actrice française est loin d'imaginer l'itinéraire fulgurant de ce petit bout de rockeur, son filleul, qui se tient à coté d'elle.

Johnny, l'enfant de la balle, que Line Renaud présente comme "le fils d'un américain et d'une française", deviendra, en plusieurs décennies de carrière, une légende de la chanson française.