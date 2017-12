publié le 06/12/2017 à 04:30

Ses ballades ont bercé le public français pendant plus de cinquante ans. Johnny Hallyday est décédé à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du poumon. Musicien emblématique de la chanson française, Johnny Hallyday a interprété des centaines de titres, écrits spécialement pour lui. Parmi eux figurent de nombreuses ballades qui évoquent l'amour, l'amitié ou l'absence d'un être cher.



Parmi les plus belles ballades chantées par Johnny Hallyday, on peut retrouver Chanson pour Lily en 1974, Je te promets en 1986 ou encore Sang pour Sang en 1999. C'est aussi l'occasion de réécouter la musicalité américaine du titre Quelque chose de Tennessee (1985), la mélancolie de Quand revient la nuit (1965) ou encore un de ses premiers succès, L'idole des jeunes (1962). Certaines de ces chansons se sont même classées en première place des ventes, comme L'idole des jeune en 1962.

