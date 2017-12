Johnny Hallyday était "l'Histoire de France", clame Sheila sur RTL

publié le 06/12/2017 à 14:08

Quelques heures après la disparition de Johnny Hallyday, Sheila rend hommage au rockeur sur l'antenne de RTL. Ses souvenirs datent de 1963. Sheila avait rencontré le chanteur pour une première collaboration. "On avait été faire des photos à la Mer de Sable, habillés en cow-boys avec "Long Chris". Johnny, quand on le voyait, on était très admiratif. Moi, j'étais mariée deux ans après lui donc voilà. La vie est jalonnée de rencontres. Moi, j'ai fait plein de duos avec lui. J'ai fait Elle est terrible avec lui sur un Carpentier. J'ai fait Mon Petit Loup au Zénith avec lui".



Était-ce difficile de partager la scène avec Johnny Hallyday ? "Pour moi, c'était simple. Johnny, j'étais sa petite sœur depuis le Zénith de 1985, raconte la chanteuse. Il m'a toujours traitée comme tel. Même si on ne se voyait pas beaucoup, quand on se retrouvait c'était comme si on s'était quitté la veille.

Johnny est une partie intégrante de ma vie, de la chanson française, d'une époque. Ce qui est bizarre, c'est qu'on commence à se rendre compte c'est qu'on a amené quelque chose dans les années 60 et aujourd'hui c'est l'Histoire de France".

> Sheila Mon petit loup Johnny Hallyday

"C'est la libération de jeunes, reprend Sheila. Johnny qui se roulait par terre avec sa guitare et moi avec les yéyé, on a été très critiqués. Nos parents considéraient que c'était une musique de cinglés ! Là où Johnny a une place importante c'est qu'il a créé - avec nous tous - quelque chose qui n’existait pas".