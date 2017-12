publié le 06/12/2017 à 12:03

"Je ne trouve pas les mots", confie ce mercredi 6 décembre Pascal Obispo au micro de RTL. Et de poursuivre : "J'ai appris la nouvelle en me levant et je suis assez choqué". Johnny Hallyday est décédé à l'âge de 74 ans dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre. "C'était un homme profondément simple, gentil, humble, timide... Je n'aurai pas assez de mots pour le décrire", souffle le compositeur français.



Pascal Obispo a notamment travaillé avec Johnny Hallyday sur l'album à succès Ce que je sais sorti en 1998. "Avec lui, on apprend, on regarde. Johnny a eu une spontanéité d'adolescent et c'est ce qui nous a rapproché. On était deux mômes de 16 ans en studio."

Les deux hommes ont travaillé sur un des albums les plus célèbres de Johnny Hallyday, celui qui contient le classique Allumer le feu composé par Pascal Obispo et écrit par Zazie.



Mais au-delà du travail Johnny Hallyday et Pascal Obispo étaient des amis. Le compositeur se dit "déstabilisé" par la mort du rocker le plus célèbre de France. "Je ne suis pas d'humeur à raconter des anecdotes", finit-il, visiblement très touché par la mort de Johnny Hallyday.