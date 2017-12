"Johnny Hallyday, c'était comme un fils", confie Line Renaud sur RTL

publié le 06/12/2017 à 07:33

Line Renaud fait partie des proches de Johnny Hallyday. C'est donc avec beaucoup de tristesse qu'elle a appris cette nuit le décès de la star à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer. "Johnny ne s'éteindra jamais, il n'y aura plus jamais de phénomène Johnny en France, il ne mourra pas comme ça. Cette amitié est toujours restée, il m'a toujours appelée marraine, c'était comme un fils pour moi", souligne Line Renaud sur RTL.



Depuis son hospitalisation, l'actrice suivait au plus près l'état de santé de Johnny Hallyday, en échangeant au téléphone ou par messages avec Laeticia. "Il s'est battu jusqu'au bout, il ne voulait pas baisser les bras. Il a été tellement bien soutenu par Laeticia, c'est un ange sur terre, c'est une femme tellement amoureuse, comme au premier jour", insiste Line Renaud, qui a prévu de se rendre dans la journée à Marnes-la-Coquette, au domicile de Johnny Hallyday.

"On avait l'impression qu'il était infaillible, on savait qu'il était affaibli, mais on se disait qu'il était fait différemment, qu'il allait s'en sortir, qu'il allait se battre", poursuit Line Renaud, très touchée par le décès de Johnny Hallyday. "Il avait un tel charisme avant de dire un seul mot, avec sa belle gueule, avec ses cheveux blonds. Il est arrivé avec une mode, il a lancé une mode en France", rappelle la comédienne, qui pense aussi aux deux petites filles du couple, Jade et Joy, avec lesquelles "il vivait dans l'amour".