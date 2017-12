publié le 06/12/2017 à 07:30

"Les gens m'appellent l'idole des jeunes"... 55 ans après la sortie de ce titre, en 1962, ces quelques mots résonnent encore comme la signature de Johnny Hallyday. La star est alors âgée de 19 ans et goûte à une notoriété grandissante. Décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 des suites d'un cancer du poumons, à l'âge de 74 ans, c'est toujours comme "l'idole des jeunes" que l'artiste aura été décrit. D'où lui vient ce surnom ?



Lorsqu'il arrive sur le devant de la scène, au début des années 1960, Johnny Hallyday fait souffler un vent d'inédit sur la musique française. Cheveux blonds gominés et regard d'un bleu d'acier, c'est le rock'n'roll à l'américaine que le chanteur fait résonner dans l'Hexagone. Tel un Elvis Presley à la française, Johnny Hallyday importe les guitares si populaires aux États-Unis. Du jamais vu qui, forcément, divise le public. À l'enthousiasme des plus jeunes se joint le mépris des aînés, encouragé par l'ambiance électrique de ses prestations.

Johnny Hallyday se fait alors le visage d'une nouvelle mouvance, celle des "yéyés". Aux côtés de ses pairs, comme Sylvie Vartan et Eddy Mitchell, il incarne une chanson française empreinte d'un parfum de rêve américain. Une pop jalonnée d'accords et d'éclats de voix traditionnellement réservés aux artistes anglo-saxons. Avant de réussir à faire l'unanimité, et de devenir l'incontestable monument de la chanson française que tout le monde connaît, Johnny Hallyday aura été l'icône d'une jeunesse friande d'accents californiens, au grand dam de ses aînés.

> L'idole des jeunes - Johnny Hallyday