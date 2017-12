publié le 06/12/2017 à 07:12

"Johnny Hallyday m'a pris sous son aile". Natasha St-Pier a partagé la scène de Johnny Hallyday. C'était au Parc des Princes en 2003, les deux artistes avaient interprété en duo J'oublierai ton nom. Après le décès de Johnny Hallyday ce 6 décembre, la chanteuse québécoise rend hommage au micro de RTL à l'artiste qui l'a tellement soutenue pour une de ses premières grande scène en France.



"Je me revois dans les coulisses en train de l'écouter et de le regarder sur scène. J'étais tellement prise et captivée par son talent, son charisme que j'en ai presque oublié d'entrer sur scène et de chanter ma partie", confie la chanteuse québécoise. Elle affirme que le rocker l'a aidée et la rassurée pour une de ses premières grandes scènes. "Il était très paternel (...) il ne m'a pas laissée toute seul et m'a accompagnée tout au long de la chanson".

"L'émotion qui nous gagne, et Johnny laisse déjà un grand vide", conclut Natasha St-Pier, "il m'a fascinée et il me fascine encore. Rien n'est traditionnel chez Johnny".