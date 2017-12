publié le 06/12/2017 à 04:15

Ses chansons ont bouleversé le paysage musical français. Johnny Hallyday est décédé dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du poumon. Avec une carrière longue de cinquante ans, l'idole des jeunes a connu toutes les époques et enchaîné les tubes. De ses premiers morceaux rock à ses ballades plus douces, de ses chansons très engagées à ses déclarations d'amour, Johnny Hallyday a interpréter des textes magnifiques, écrits pour lui.



Tout au long de sa carrière, dix-neuf de ses titres se sont classés en première position des ventes, le premier en 1961 avec Viens danser le twist et le dernier en 2008 avec Ça n'finira jamais. Parmi ces chansons plébiscitées par le public, on retrouve les chansons d'amour Que je t'aime (1969), Requiem pour un fou (1976) ou encore Gabrielle (1976), mais aussi deux chansons de fin d'année, Noël interdit (1973) et Mon plus beau Noël (2005).