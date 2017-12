publié le 06/12/2017 à 11:00

C'est un clan qui a toujours été uni autour de Johnny Hallyday. Le chanteur, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du poumon, a régulièrement mis en avant les membres de sa famille, présents à différents moments de sa vie. Ces derniers lui ont toujours montré soutien, amour et admiration. Mais qui sont les membres du clan Hallyday ?



Le premier nom qui vient à l'esprit en évoquant Johnny Hallyday est bien sûr celui de sa femme, Laeticia Hallyday. Née en 1975, mannequin de profession, Laeticia Boudou rencontre le chanteur en 1995 et se marie avec lui un an plus tard, en 1996, alors qu'elle est âgée de 21 ans. Vingt ans de mariage et deux enfants plus tard, le couple s'affiche régulièrement dans les rues de Los Angeles, où il est installé depuis janvier 2013.

Marraine de l'UNICEF France, Laeticia Hallyday s'investit dans de nombreuses campagnes humanitaires. "C'est une louve. Elle se bat véritablement. Je peux dire qu'elle aime vraiment Johnny et évidemment qu'elle est inquiète", confiait en octobre leur ami Jean-Claude Camus au micro de RTL.

Ses enfants David et Laura

Johnny Hallyday est père de deux grands enfants, David et Laura. Son fils est né en 1966 de son union avec la chanteuse Sylvie Vartan. À la fois chanteur, auteur et compositeur, David Hallyday a débuté sa carrière aux États-Unis et a composé pour de nombreux artistes français, dont sa mère. David Hallyday est également pilote automobile depuis 1989 et a participé cinq fois aux 24 Heures du Mans. Proche de son père, il a notamment composé et réalisé l'album de son père Sang pour Sang, sorti en 1999 et qui s'est vendu à deux millions d'exemplaires, son plus gros succès de ventes.



Johnny Hallyday avait 22 ans à la naissance de son fils et a souvent évoqué ses regrets quant à ses absence pendant son enfance. "On a toujours été proches", confiait David Hallyday en avril dernier. Son ex-compagne Estelle Lefébure, amie de Laeticia, était elle aussi toujours très proche de Johnny Hallyday et postait régulièrement des photos en leur compagnie sur son compte Instagram.



Le troisième membre du clan Hallyday est sa fille Laura Smet, née en 1983 de son mariage avec la comédienne Nathalie Baye. Elle décide très jeune de suivre les pas de sa mère et de se lancer dans le cinéma, qui la découvre en 2002 dans Les Corps impatients de Xavier Giannoli. Son interprétation de Charlotte, une jeune femme atteinte d'un cancer, lui permet ensuite de jouer dans le film La Demoiselle d'Honneur, de Claude Chabrol, pour lequel elle obtient le prix Romy Schneider et une nomination au César du meilleur espoir féminin.



Très présente sur grand écran, où elle a notamment interprétée Loulou de la Falaise dans Yves Saint Laurent de Jalil Lespert, elle tourne aussi pour la télévision. Elle a joué son propre rôle dans la première saison de Dix pour cent, au côté de sa mère Nathalie Baye et a fait une apparition dans un épisode de Capitaine Marleau en 2017.



Très complices, le père et la fille postaient régulièrement des photos d'eux ensemble sur les réseaux sociaux. "Je suis extrêmement fière de mon père", confiait-elle en octobre 2017, alors qu'elle donnait des nouvelles sur sa santé.

Ses filles Jade et Joy

Johnny Hallyday est également le père de deux autres filles, Jade et Joy, adoptées avec sa femme Laeticia. D'origine vietnamienne, les deux petites filles ont rejoint la famille en 2004 et 2008. Elles sont âgées de 13 et 9 ans. Le parrain de Jade est Jean Reno, ami proche de Johnny Hallyday, et sa marraine est Luana Belmondo, l'épouse de Jean-Paul Belmondo. Joy a pour parrain Jean-Claude Darmon, homme d'affaires français et très bon ami du couple, et pour marraine Hélène Darroze, amie proche de Laeticia Hallyday.



Jade et Joy Hallyday vivent avec leurs parents à Los Angeles et apparaissent régulièrement sur le compte Instagram de Laeticia Hallyday, qui partage leurs différents moments en famille, leurs sorties ou encore leurs vacances à Saint-Barthélémy. En octobre 2017, Jade avait posté sur Twitter un tendre message pour son père, dans lequel elle lui disait : "Bravo mon papa pour ton courage, tu es mon héros sur la terre et je t'aime".

Ses petits-enfants Ilona, Emma et Cameron

Le clan Hallyday a accueilli ces dernières années de nouveaux membres, les petits-enfants de Johnny Hallyday. Son fils David est père de trois enfants : Ilona et Emma, nées en 1995 et 1997 de son mariage avec Estelle Lefébure, et Cameron, né en 2004 de son union avec Alexandra Pastor.



Sa fille aînée, âgée de 22 ans, est mannequin comme sa mère Estelle Lefébure et a défilé pour la marque de lingerie Etam en septembre dernier. Sa petite sœur Emma est étudiante dans une école de design à Londres, et partage elle aussi son quotidien sur Instagram. Elle est très proche de sa grand-mère Sylvie Vartan et de la fille de cette dernière, Darina. Emma Smet avait fêté son vingtième anniversaire avec l'ensemble de sa famille, dont son grand-père Johnny Hallyday, comme le montre une vidéo publiée par Laeticia Hallyday.

Âgé de 13 ans, Cameron est le dernier des petits-enfants de Johnny Hallyday. Sa mère Alexandra Pastor est la fille de Michel Pastor, entrepreneur de l'immobilier monégasque et styliste de la marque de vêtements Teen Religion. Éloigné des projecteurs par sa mère, Cameron n'est pas présent sur les réseaux sociaux et a fait très peu d'apparitions médiatiques avec son grand-père.