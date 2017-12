publié le 06/12/2017 à 22:00

Une légende s’est éteinte. Après avoir lutté pendant des mois contre le cancer des poumons qui le rongeait, Johnny Hallyday a rendu son dernier souffle ce 6 décembre 2017. Sa disparition a provoqué un torrent de réactions, toutes teintées par une infinie tristesse. Parmi les témoignages, celui d'une autre rockstar, Bono du groupe U2.

L’interprète de With Or Without You s’est confié au micro de RTL dans RTL Soir. Il se remémore sa rencontre au sommet avec le Taulier, et est revenu sur le titre qu’il lui a composé en 2007. "Je lui ai dit ‘Voici l’homme qui a chanté Allez les bleus’. Tu es la France, tu es les Bleus. Et j’ai compris que les Bleus signifiaient deux choses différentes. Donc cette chanson I am the Blues je l’ai écrite avec un de mes amis, ça s’est fait comme ça."



Un morceau puissant, engagé, comme seul Bono sait les écrire, mais comme seul Johnny Hallyday peut les interpréter. "Tout ce que nous faisons c’est blesser, casser et contusionner. Je suis le blues." Et il le sera toujours.