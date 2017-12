publié le 06/12/2017 à 05:58

"C'est un mauvais jour. Je viens de l'apprendre à l'instant. C'est très difficile de parler dans ces circonstances..., a déclaré Hugues Aufray à l'antenne de RTL quelques instants après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday. Il faut être positif. C'est un compagnon de la première heure. On a fait le chemin ensemble depuis le début."



"Je me souviens un jour qu'il lui manquait une corde de guitare et j'ai couru pour lui en donner une et qu'il continue à chanter, se souvient le chanteur connu pour ses adaptations en français des chansons de Bob Dylan, Roger Miller. Et ça a été comme ça pendant des années et des années. Après il m'a rejoint, on vivait l'un à côté de l'autre. On était voisin. On était très actif".

Si la nouvelle de sa mort constitue un choc pour cet ami de longue date, les dernières nouvelles qu'il avait reçu de l'état de santé du rockeur l'inquiétait. "Je ne le voyais pas beaucoup, surtout les derniers temps. Je savais que ça allait très très mal. On m'avait informé. Encore hier on m'en parlait. J'avais ce sentiment qu'il n'arriverait pas jusqu'à Noël. Je ne l'ai pas vu par discrétion pour la famille. Je pense que ça a du être très très dur ces derniers temps pour Laeticia, pour la famille. Vous savez, je suis chrétien et je pense qu'on peut être ensemble par la pensée".

"Le Pénitencier"

Et Hugues Aufray de se remémorer certaines collaborations avec Johnny Hallyday. "On a enregistré une chanson dans ce disque qui s'appelait New-Yorker. Je l'avais choisi pour chanter une chanson de Bob Dylan qui s'appelle Forever Young, Jeune pour toujours.



On se souvient d'une autre collaboration entre les deux artistes, l'adaptation du Pénitencier originellement des Animals. Hugues Aufray, qui a chanté en première partie des concerts de Johnny Hallyday à l'Olympia, au printemps 1964 et Vline Buggy signent les paroles françaises de ce qui restera comme un titre fondateur. "C'est une chanson qui lui a ouvert les portes non pas du pénitencier mais les portes de sa carrière, continue Hugues Audray sur RTL. Il avait endossé ce personnage du rebelle avec cette chanson et il lui a porté chance toute sa vie".

> Johnny Hallyday "Le pénitencier" | Archive INA