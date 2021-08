23. Meurtre d'Anne Barbot : comment les « amants diaboliques » ont été confondus

Dimanche 5 avril 1992, banlieue de Rouen. Après déjeuner, André Kaas et ses quatre enfants décident d'aller au cinéma. A leur retour, ils retrouvent la maison sans dessus dessous, et à l'étage, Sylviane, la mère, gît inanimée. Elle a été tuée de plusieurs balles de 22 long rifle. Les enquêteurs pensent d'abord à un cambriolage qui a mal tourné. Puis, au fur et à mesure des investigations, les soupçons se tournent vers André Kaas : ce riche homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier aurait-il commandité le meurtre de sa propre femme ? Interpellé, il passera au total trois ans en prison, avant d'être relâché et de bénéficier d'un non-lieu. Dans cet épisode, André Kaas nous raconte lui-même comment ces années passées sous les soupçons et sous les verrous, ont bouleversé sa vie et celle de sa famille.