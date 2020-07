Sexe : 9 films à regarder durant l'été pour faire grimper la température

publié le 25/07/2020 à 20:20

Vous l'avez sans doute aperçue sur un abri de bus ces derniers jours : la Fédération des cinémas a lancé une grande campagne d'affichage "Tous au cinéma" depuis la réouverture des salles le 22 juin "dans le respect de règles sanitaires strictes" en raison de l'épidémie de coronavirus.

Celle-ci n'est pas encore éteinte en France. Après avoir reculé, les indicateurs annoncent une légère reprise. Mais peu à peu, les citoyens ont retrouvé une vie à peu près normale, teintée de légèreté et de loisirs.

Outre le retour dans les salles obscures, la période estivale et les vacances permettront aussi de prendre le temps de découvrir ou redécouvrir certains classiques du 7e art, notamment des films comportant des scènes "hots" devenues cultes. En voici une sélection non exhaustive.

1. Ghost

Sorti en 1990, le film réalisé par Jerry Zucker est notamment entré dans la légende pour une scène sensuelle sur le morceau Unchained Melody des Righteous Brothers. Passionnée de poterie, Demi Moore (Molly) s'attelle en pleine nuit à la confection d'un vase puis initie Patrick Swayze (Sam). Leurs mains entrelacées font immédiatement monter la température.

2. Basic Instict

Autre référence des années 1990, sorti deux ans plus tard, Basic Instinct dégage une tension sexuelle constante entre Sharon Stone (Catherine Tramell) et Michael Douglas (l'inspecteur Nick Curran). La scène de l'interrogatoire avec l'actrice alors âgée de 34 ans reste le temps fort du film de Paul Verhoeven, également symbolisé par un pic à glace.

3. Mulholland Drive

Ambiance totalement différente avec le neuvième long métrage de de David Lynch, sorti en 2001. Parfois compliqué à saisir avec ses nombreuses énigmes, riche et visuellement soigné, il se retrouve notamment dans cette liste pour la scène torride entre les deux actrices principales, Naomi Watts et Laura Harring.

4. La Vie d'Adèle

Toujours deux femmes à l'affiche mais beaucoup plus de scènes érotiques dans La Vie d'Adèle : Chapitres 1 et 2, le cinquième film réalisé et écrit par Abdellatif Kechiche. Adaptation du roman graphique Le bleu est une couleur chaude de Julie Maroh, la Palme d'or 2013 du Festival de Cannes est porté par Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos.

Il est déconseillé au moins de 16 ans à la télévision en France et interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis.

5. 37°2 le matin

Autre film français inspiré d'un roman, éponyme celui-là : 37°2 le matin, interdit au moins de 18 ans à sa sortie en France en 1986, équivalent d'une interdiction au moins de 16 ans aujourd'hui. Jean-Jacques Beineix s'inspire d'une oeuvre de Philippe Djian.



Zorg (Jean-Hugues Anglade) rencontre Betty (Béatrice Dalle) avec qui il va vivre une histoire d'amour aussi passionnée que sensuelle avec en toile de fonds un bungalow sur pilotis sur une plage de l'Aude.

6. 9 semaines 1/2

Toujours en 1986 sort 9 semaines 1/2, interdit, lui, aux moins de 12 ans en France. Le film devient culte pour la scène où Kim Basinger offre un strip-tease à Mickey Rourke sur le tube de Joe Cocker You Can Leave Your Hat On. Leur aventure torride durera 9 semaines et demie.

7. Mr. et Mrs. Smith

19 ans plus tard, le réalisateur Doug Liman réunit à l'écran un coupe de superstars qui le deviendra "à la ville" après le tournage de Mr. et Mrs. Smith : Angelina Jolie et Brad Pitt. Si le film ne rentre pas dans les annales, la scène où les deux tueurs à gages se réconcilient dans la cuisine fait partie des plus chaudes des dernières années.

8. Cinquante nuances de Grey

Phénomène littéraire du début des années 2010, le premier volet de la trilogie de l'auteure anglaise Erika Leonard est adapté au cinéma en 2015. Les aventures de Anastasia Steele (Dakota Johnson) et Christian Grey (Jamie Dornan), qui l'entraîne dans une relation sadomasochiste, sont interdites aux moins de 12 ans sur grand écran et aux moins de 16 ans à la télévision.

9. Titanic

Impossible de terminer cette sélection sans évoquer une scène certes bien moins torride que la plupart de celles évoquées ci-dessus mais devenue culte en 1997 grâce à la tornade Titanic. Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) et Kate Winslet (Rose DeWitt-Bukater) se retrouvent dans une voiture dans la cale du navire. Qui n'a jamais fait référence à la main de l'actrice collée à la vitre embuée ?