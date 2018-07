publié le 29/01/2018 à 11:12

C'est une tradition depuis plus de 50 ans : chaque année, Woody Allen nous propose son nouveau film. Le millésime 2018 s'appelle Wonder Wheel avec, entre autres, Kate Winslet, Justin Timberlake et Juno Temple. Il faut dire un mot du contexte particulier qui entoure la sortie du film. Dylan Farrow, la fille adoptive du cinéaste l'a de nouveau accusé d'agression sexuelle. Affaire qui revient régulièrement depuis 25 ans, pour laquelle Woody Allen n'a toujours pas été poursuivi, des expertises médicales ayant même démenti les déclarations de Dylan Farrow.



Reste que dans climat actuel, plusieurs actrices et acteurs ayant tourné avec lui ont publiquement déclaré qu'ils le regrettaient et appelé leurs camarades à ne plus accepter de rôles dans ses films... Je précise que ni Kate Winslet ni Justin Timberlake n'ont pour l'instant pris position et que RTL les a rencontrés en novembre dernier, donc avant cette nouvelle polémique.

"Wonder Wheel", un film sur le théâtre du désespoir

Dans Wonder Wheel, nous sommes dans les années 50 à Coney Island près de New York, dans un parc d'attractions près de la plage, où Ginny (Kate Winslet), ancienne actrice devenue serveuse, mariée à Humpty (James Belushi), voit resurgir dans sa vie, leur fille Carolina (Juno Temple), en fuite, car elle poursuivie par des mafieux. Carolina va tomber amoureuse de Mickey (Justin Timberlake) un maître nageur, ignorant que sa mère entretien une liaison avec le jeune homme.

Dit comme ça, cela ressemble à un vaudeville, sauf que Woody Allen en fait un véritable drame, un théâtre sur le désespoir amoureux digne de la tragédie grecque, les bons mots y sont rares. La lumière, les décors, tout est pensé comme pour une pièce, mais formidablement mis en scène pour le cinéma. Côté casting, Kate Winslet, (la star de Titanic), trouve un de ses meilleurs rôles avec un personnage constamment sur le fil

> Wonder Wheel - de Woody Allen avec Kate Winslet et Justin Timberlake - Bande-Annonce VF

Kate Winslet prodigieuse

Sa performance est comparable à celle de Cate Blanchett dans Blue Jasmine, mais on pense aussi évidemment à Mia Farrow dans Hannah et ses soeurs, Charlotte Rampling dans Stardust memories, Scarlett Johansson dans Vicky, Cristina Barcelona ou Marion Cotillard dans Minuit à Paris. "Je ne souhaite pas spécialement faire partie d'un club, parce que dans ce cas, vous êtes obligé de faire les choses selon certaines règles. En revanche, j'ai ressenti une énorme pression à jouer ce rôle dans un film de Woody Allen, à cause de toutes ces femmes qui m'ont précédées, et parce qu'il écrit merveilleusement bien pour les femmes. Mon enjeu était de livrer la bonne performance, car elles l'ont toutes fait", confie Kate Winslet au micro de RTL.