publié le 06/06/2020 à 06:00

Leonardo DiCaprio est "déterminé à mettre fin à la marginalisation de l’Amérique noire, qui existe depuis trop longtemps". À l'instar de nombreuses célébrités américaines qui se sont engagées contre les violences policières à l'encontre des Afros-Américains, la star a posté un message engagé ce vendredi 5 juin sur Instagram.

L'acteur américain a publié une simple phrase sur un fond noir : "Je m’engage à écouter, apprendre et agir". Leonardo DiCaprio, déjà très engagé dans la défense de l'environnement, a annoncé en légende de ce post faire un don financier personnel à plusieurs associations "engagées à apporter un changement à long-terme".

Il cite les organisations Color of Change, Fair Fight Action, The NAACP et Equal Justice Initiative. L'acteur incite ensuite ses près de 44 millions d'abonnés à le rejoindre et en faire de même.