publié le 26/04/2020 à 14:16

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 26, 2020

Il a mis son talent d'acteur à contribution pour se moquer du président. Brad Pitt a imité l'épidémiologiste chargé de conseiller la Maison Blanche, le Dr Fauci, dans l'émission phare Saturday Night Live.

Assis derrière son bureau, le faux Docteur Fauci fait une déclaration pour "remercier toutes les femmes en Amérique qui (lui) apportent un soutien inspirant", s'amuse Brad Pitt. "Il y a eu beaucoup de mauvaises informations autour du virus et oui, le président a pris quelques libertés concernant nos recommandations. Ce soir, j'aimerais expliquer ce que le président voulait dire", assure-t-il les cheveux teintés de blanc.

Donald Trump a déclenché un malaise en proposant qu'on traite le coronavirus en injectant un désinfectant dans les poumons avant d'expliquer qu'il s'agissait d'un trait d'humour "sarcastique".

Un vaccin "relativement bientôt"

Brad Pitt montre alors un extrait où Donald Trump promet un vaccin "relativement bientôt". "Relativement bientôt, c'est intéressant. Relativement à l'histoire de la vie sur terre, c'est certain que le vaccin arrivera très rapidement. Mais si vous dites à un ami que vous le rejoignez relativement bientôt et que vous vous pointez un an et demi plus tard, votre ami peut être... relativement énervé", décrypte l'acteur de Fight Club dans son sketch.