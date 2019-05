publié le 17/02/2019 à 10:03

La suite de la saison 9 de The Walking Dead gagne en tension. Après la traditionnelle coupure hivernale, la série a redémarré le 11 février avec un épisode ponctué de rebondissements. La shworunner Angela Kang pose de nouvelles bases pour les 7 épisodes restants. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Avec Negan qui commence son chemin vers la rédemption, Lydia prisonnière à la Colline, dans sa cellule, Rosita enceinte, l'épisode 9 possède de sacrés rebondissements (et un hommage caché), qui donne suffisamment d'indices sur la suite de la saison 9. Si les premières images de l'épisode 10 annoncent un épisode surprenant, il faut encore s'armer de patience pour découvrir ce qui nous attend au royaume des morts-vivants.

En se basant sur Adaptation [l'épisode 9], les comics et les interviews de la showrunner Angela Kang, RTL Super imagine ce que pourrait nous réserver la suite de la saison 9.

Des morts

C’est la logique même si la Mort règne moins au pays des zombies qu’à Westeros (Game of Thrones). Pour le moment, la saison 9 compte deux victimes : Gregory, condamné à mort par Maggie, et Jésus assassiné par un Chuchoteur. Nul doute que la guerre contre les Chuchoteurs, qui ne devrait pas tarder à éclater, apportera son lot de cadavres, dans les deux camps. Dans les comics, on sait que les Chuchoteurs Alpha et Beta sont des survivants brutaux. Lydia, la fille d’Alpha étant prisonnière de la Colline, la cheffe des Chuchoteurs va sûrement se venger sur les pauvres Luke et Alden ; capturés à la fin de l’épisode 9. Reste à savoir qui seront les autres victimes, puisque la showrunner Angela Kang a décidé d’utiliser une autre histoire comparée aux comics.

Une foire sanglante

Carol prépare le grand rassemblement des communautés Crédit : Gene Page/AMC

Le Harvest Festival est présenté dans la saison 9 comme la grande foire à laquelle Alexandria refuse de se rendre après la disparition de Rick dans la saison 9. C'est en réalité un événement traumatisant dans les comics, l'équivalent du Red Wedding dans Game of Thrones. Alpha et les Chuchoteurs débarquent au Festival, kidnappent et décapitent Rosita et Ezekiel, entre autres, pour faire comprendre à Rick qu'il doit respecter leur territoire.



Si Angela Kang ne mentionne pas la boucherie du Harvest Festival, elle insiste sur le côté fédérateur qu'aura cet événement dans les prochains épisodes : "C'est un endroit où les gens peuvent faire des provisions et acquérir de nouveaux savoirs. C'est aussi une chance de créer de nouvelles relations avec les autres communautés (...) Dans ce contexte nous voyons vraiment le cœur de chaque groupe et comme ils envisagent la foire, qui est un point de discorde entre le Royaume et Alexandria".

L’amitié de Lydia et Henry

Prisonniers à la Colline, Henry et Lydia en profitent pour se confier Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

Dans les comics, Lydia est aussi prisonnière de la Colline. Elle rencontre Carl, en prison, tout comme Henry l’est dans la série. Sauf que le fils de Rick s’est retrouvé derrière les barreaux après une bagarre contre des brutes de la Colline. Les deux adolescents commencent à discuter longuement, Lydia se confie surtout. Carl finit par lui offrir son chapeau de cow-boy. On n’en dira pas plus pour éviter de trop de spoiler sur les comics.



Dans tous les cas, l’amitié entre Henry et Lydia devrait être au centre des prochains épisodes. Surtout que l’adolescente dit au moins une vérité à l’adolescent : son prénom, contrairement à ce qu’elle a expliqué à Daryl, quelques minutes plus tôt. Les deux personnages devraient continuer à se confier l’un à l’autre à travers leurs barreaux, avant une potentielle rencontre loin des geôles de la Colline. Peut-être même qu’ils tomberont amoureux, ce qui risque de ne pas arranger Alpha et les Communautés, qui se feront la guerre.

Un carré amoureux à la "Gossip Girl"

Siddiq, Eugene et Rosita partagent maintenant un secret Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

C’était l’une des surprises de l’épisode 9 : Rosita est enceinte. Mais, de Siddiq avec qui elle a une liaison avant d’être en couple avec Gabriel. Une révélation digne de nos teen séries des années 2000. L’information a d’ailleurs été entendue par Eugene, alors qu’il s’apprêtait à déclarer sa flemme à Rosita. Ce n’est donc pas un triangle, mais un carré amoureux que nous découvrirons dans les prochains épisodes. Rosita va-t-elle cacher sa grossesse à Gabriel ? Siddiq lui révélera-t-il qu’il est le père ? Eugene continuera-t-il de protéger le secret ? Beaucoup de questions qui devront réussir à se faufiler entre l’armée des morts.

Des flashbacks qui donneront enfin des réponses

Lydia apeurée par Michonne et Daryl Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

Que s'est-il passé dans l'univers de The Walking Dead depuis la disparition de Rick (épisode 5) ? Après un saut dans le temps de 6 ans, les fans ignorent encore les origines des cicatrices en forme de X de Michonne et Daryl, les raisons de la séparation entre Alexandria et la Colline, ou le passé du groupe de Magna, les nouveaux venus dans la saison 9.



Angela Kang tient à rassurer le public : les réponses seront données avec des flashbacks. "Ils [les flashbacks] seront utilisés plus d'une fois et d'une manière différente à chaque fois. Ils assemblent les pièces du puzzle pour comprendre l'histoire de certains personnages et pourquoi ils se retrouvent à tel ou tel endroit", explique la showrunner dans son entretien pour EW.



L'épisode 10 va d'ailleurs commencer avec un retour dans le passé, sur l'enfance de Lydia en compagnie de sa mère Alpha. C'est la première fois que les fans découvriront le véritable visage de la cheffe des Chuchoteurs.