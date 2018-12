publié le 03/12/2018 à 12:47

Les fans de The Walking Dead montent au créneau. Une semaine après la diffusion du mid-season finale, une pétition commence à faire du bruit. Elle a été lancée le 28 novembre 2018 par l'internaute Kelsey, se présentant comme "un immense fan" de la série.



Son but ? Demander aux scénaristes de The Walking Dead d'épargner "Clebs", le compagnon à quatre pattes de Daryl, introduit dans l'épisode 7. En quelques minutes d’épisodes, ce chien, le premier de la série de zombies, est devenu très populaire. "Son nom est Clebs et il semble être un substitut de Rick Grimes, disparu depuis l'épisode 5. Daryl et Rick étaient comme des frères, des leaders incroyables et honnêtes, la perte de Clebs serait donc insupportable", peut-on lire sur la pétition, qui a atteint les 55.000 signatures.

Sur Twitter, Norman Reedus, l'interprète de Daryl, a affiché son soutien pour la pétition. Comme le rappelle le média Comic Book, l'acteur demandait depuis des années que son personnage poursuive ses aventures avec un chien.

‘The Walking Dead’ Fans Create a Petition Asking AMC to Spare Daryl’s Dog – Fan Fest | For Fans, By Fans ¿¿¿ https://t.co/icGayQpvNB — norman reedus (@wwwbigbaldhead) 30 novembre 2018