publié le 14/02/2019 à 17:01

La saison 9 de The Walking Dead gagne en tension. Après un épisode 9 centré sur les premiers pas de Negan vers la rédemption et la capture de Lydia, l'épisode 10 s'ouvrira sur un flashback surprenant. Attention, la suite du papier contient des spoilers.



Omega s'ouvrira donc sur le passé de Lydia et de sa mère Alpha. C'est la première fois qu'on découvre la cheffe des Chuchoteurs sans son masque mortuaire. Lydia est ici très jeune, cajolée par sa mère qui lui chante une berceuse. La scène pourrait être un beau moment de tendresse entre mère et fille si la caméra ne s'arrêtait pas sur le bras d'Alpha, marqué par un bleu.



On comprend très vite que la cheffe des Chuchoteurs est battue par son mari, Frank, qui apparaît ensuite à l'écran. On entend aussi les bribes d'une alerte prononcée par voix féminine demandant l'évacuation des populations, probablement après le début de l'épidémie de zombies. La dernière scène de ce flashback est centrée sur le regard de la petite Lydia vers son père, apeurée.

Lydia se confie à Henry

Retour ensuite dans le présent, où les deux adolescents toujours dans les cellules de la Colline. Daryl, posté à l'extérieur continue d'entendre les confessions de l'adolescente, qui lui a menti quelques instants plus tôt sur les origines de son groupe et son prénom. "Je ne vais pas te mentir, déambuler avec des peaux de morts-vivants, c'est complètement fou", déclare Henry après que Lydia ait fini son récit. L'adolescente ne se démonte pas : "Penser que ce lieu ne s'effondrera pas comme les autres, ça c'est complètement taré". On aurait donc un semblant de vérité sur ce que Lydia avait expliqué à Daryl dans l'épisode précédent. Elle expliquait qu'avec sa mère, elles ont été des membres d'autres groupes qui ont disparu.

Début d'une amitié ou manipulation ?

La suite de la scène d'introduction révèle que le père de Lydia est mort, suffocant dans son sang, probablement tué par Alpha. L'adolescente continue d'expliquer à quel point sa mère l'a protégée et qu'elle est une guerrière. Elle fait écho aux propos d'Henry sur Carol, sa mère adoptive : "Elle est forte et ce n'est pas une femme avec qui on a envie de se disputer". Reste maintenant à savoir si Lydia a raconté tout cela pour le manipuler ou simplement pour se confier.