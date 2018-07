publié le 26/06/2018 à 21:30

C'est une déclaration attendue par les fans de The Walking Dead. Chandler Riggs (Carl Grimes), a réagi au départ d'Andrew Lincoln, l'interprète de son père Rick Grimes dans la série. Et le jeune acteur, qui a dû quitter la série au cours de la saison 8, n'a pas caché sa surprise.





"Bien sûr [que je suis choqué], Andy était dans la série depuis si longtemps et il devait quitter sa famille chaque année, j'étais donc surpris, mais en même temps cela va être bien pour lui d'être de retour parmi les siens et d'élever ses enfants... Je ne lui en ai pas parlé, je ne lui ai pas parlé depuis des mois en fait", a précisé Chandler Riggs dans un entretien rapporté par le média américain Digital Spy.

Pour le moment, Andrew Lincoln n'a pas expliciter les raisons de son départ. La chaîne américaine AMC, qui diffuse The Walking Dead aux Etats-Unis à

a quant elle, préciser que Rick Grimes ne sera présent que dans "une demi-douzaine d'épisodes" de la saison 9, prévue pour octobre 2018. Si les fans ne savent pas encore comment Rick fera ses adieux au show, on sait déjà qu'il retrouvera Shane (Jon Bernthal), probablement lors d'un épisode flahsback.