publié le 28/11/2018 à 16:46

Après la diffusion du mid-season finale de The Walking Dead, les fans sont nombreux et nombreuses à se poser des questions. Il faut dire que la showrunner Angela Kang montre depuis plusieurs épisodes qu'elle donne une nouvelle tonalité à la série démarrée en 2011. Attention, la suite contient des spoilers.



Il faudra patienter jusqu'au 11 février 2019 avant de retrouver Michonne, Daryl et les Chuchoteurs dans l'épisode 9. Car c'est désormais officiel, nos héros et héroïnes ont de nouveaux ennemis. Ce groupe de survivants, dirigé par Alpha, murmurent entre eux pour ne pas être repérés par leurs ennemis et se camouflent sous les chairs putrides des zombies.

Jésus est leur première victime après un combat intense dans un cimetière embrumé. Juste avant d'être poignardé, son assassin lui murmure : "Tu n'es pas à ta place". Pense-t-il que Jésus devrait être dans le groupe de Chuchoteurs, comme ce qu'un de leurs membres explique à Daryl dans le teaser de l'épisode 9 ? Ou a-t-elle une toute autre signification ?

Une référence aux comics

Les Chuchoteurs face à Jésus dans les comics Crédit : Image Comics

Comme le rappelle le média américain Screen Rant, cette phrase a d'abord été prononcée dans le comics The Walking Dead issue #134, mais dans un contexte différent de la série. Jésus entend alors les Chuchoteurs murmurer. Intrigué, il leur demande leur identité. La réponse ne se fait pas attendre : "Nous sommes les Chuchoteurs et vous n'êtes pas à votre place". Jésus les exécute, mais épargne Lydia, la fille d'Alpha (la cheffe des Chuchoteurs), qu'on découvrira dans la suite de la saison 9.



Concrètement, ce que les Chuchoteurs déclarent dans le comics et dans la série, c'est que Jésus ne devrait pas se trouver sur leur territoire. Barbares, ils décident d'attaquer les héros de la série, car ils ont foulé leur terre. Eugene et Rosita ont d'abord franchi leur limite (épisode 6), puis Daryl, Jésus et Aaron (épisode 7) et enfin Michonne, Magna et Yumiko (épisode 8). Pour se venger de cet affront, le Chuchoteur assassine Jésus. Le reste du groupe va déclarer la guerre à Alexandria, la Colline et le Royaume.