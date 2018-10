publié le 08/10/2018 à 08:31

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine pour une nouvelle saison. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur A New Beginning, premier épisode de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



On avait quitté Rick, Michonne et Maggie après la bataille finale contre Negan. Blessé, le leader des Sauveurs, responsables de nombreuses morts dont Glenn, le compagnon de Maggie, est alors emprisonné à Alexandria. Suivant le dernier souhait de son fils Carl (décédé dans l'épisode 9 de la saison 8), Rick décide de bâtir un monde de paix et de solidarité entre les différents groupes de survivants.

Mais ce projet est-il réellement possible ? Comment pardonner aux Sauveurs ? Comment se reconstruire lorsqu'on est du côté des perdants ? La saison 9 devra y répondre et plonge directement le public au cœur de la reconstruction dès l'épisode 1. Malgré un début sans surprises (des zombies, une vitre qui se brise, un mort), le reste de l'épisode pose les enjeux pour la suite des aventures et possède son lot de révélations.

Reconstruire le présent avec le passé

Les survivants s'emparent des outils d'un temps révolu pour leur société Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

Un an et demi s'est écoulé depuis la défaite de Negan. Chaque Communauté a un rôle bien précis : cultures, motos, confection d'éthanol pour les véhicules. Maggie a donné naissance à un petit garçon Hersel (comme son père, qui était incarné par Scott Wilson), Jésus donne des cours de self-défense à la Colline, Carol et Ezekiel sont amoureux... Si la paix semble être la reine de The Walking Dead, nous verrons plus tard qu'elle est en réalité très fragile.



Désireux de trouver des solutions pour ce Nouveau Monde, Rick et ses compagnons se rendent ainsi à Washington, pour récupérer des outils et autres calèches, canoë. Des outils du XIXe siècle, des graines préservées, tout cela pour reconstruire le présent. Bien évidemment, les zombies sont partout et on voit très rapidement comment la scène va se finir : les morts-vivants vont attaquer nos héros. Ezekiel est sauvé in extremis par Carol, mais le jeune Kent ne survivra pas. Des scènes décevantes, où les personnages agissent comme de gros benêts et dont on se serait bien passé, puisqu'on voit tout cela depuis 8 saisons.

Une paix fragile

Malgré ces quelques scènes sans intérêt, il faut reconnaître qu'A New Beginning pose (certaines) bonnes questions : de nouveaux outils et des graines peuvent-ils vraiment reconstruire une société ? Les tensions sont vives et on parie que tout risque d'exploser dès le second épisode de la semaine prochaine.



D'un côté, nous avons Rick qui tente d'unifier les 3 communautés, soutenu par Michonne, Ezekiel et Carol. De l'autre, Maggie et Daryl qui n'en peuvent plus d'aider les Sauveurs. Daryl en a marre d'être leur nouveau leader et de vivre loin de ses amis. On ne peut pas vraiment lui en vouloir : qui voudrait vivre au Sanctuaire, immense bâtiment de tôles et groupe des "loosers" de la fin de la saison 8 ? Même son de cloche chez Maggie qui refuse de donner gratuitement des vivres. Ils devront, en contrepartie, aider à la reconstruction du pont, indispensable pour relier les trois communautés.

"Dark" Maggie

Maggie condamne Gregory à mort Crédit : AMC

Les fans s'en doutaient depuis la fin de la saison 8 : Maggie n'a pas digéré que Rick épargne Negan et s'apprête à prendre à revanche. Mais comment faire les bons choix pour la Colline et participer au Nouveau Monde ? Maggie a du mal à trancher, mais la mort de Ken, ébranle ses convictions. Face au deuil de la famille du jeune homme, Gregory, toujours frustré d'avoir perdu aux élections, pousse le père de Kent à assassiner Maggie.

Tout est bien qui finit bien pour cette dernière, qui a d'ailleurs donné naissance à un petit Hershel. Mais cette attaque libère son côté obscur. Elle fait exécuter Gregory, pendu haut et court à la tombée de la nuit, et pose les conditions de son aide pour les Sauveurs. Où s’arrête donc le pouvoir de Maggie ? Quelles sont les règles que les groupes doivent survivre ? C'est ce que la saison 9 devra montrer.