publié le 21/11/2018 à 16:31

Le retour de Maggie dans The Walking Dead se prépare. C'est en tout cas ce que promet Angela Kang, la showrunner de la série, lors d'un entretien pour le média américain Comic Book. La déclaration pourrait ne pas surprendre certains fans, puisque Lauren Cohan avait expliqué que son personnage ne disparaîtrait pas totalement au cours de la saison 9.



"Nous espérons revenir à l'histoire de Maggie dans la saison 10. On s'écrit souvent avec Lauren et nous espérons organiser bientôt une réunion, mais le groupe de Georgie [qu'à rejoint Maggie] est vraiment en train de faire bouger les choses et j'ai une petite idée sur ce qu'ils font. C'est à Scott [M. Gimple, chef des contenues de la série] de décider, mais nous verrons comment cela va se dérouler", explique ainsi Angela Kang à Comic Book.

Si la saison 10 n'a pas encore été annoncée, la porte reste ouverte pour Maggie. Les fans ont découvert dans l'épisode 7 qu'elle a quitté la Colline pour s'installer dans une communauté, découverte par Georgie. Reste à savoir si cette dernière est en, réalité, la cheffe du Commonwealth, un puissant groupe de survivants possédant d'importantes ressources matérielles.

Maggie et Georgie dans la saison 8 de "The Walking Dead" Crédit : Gene Page / AMC