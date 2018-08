publié le 01/08/2018 à 12:12

Andrew Lincoln a enfin levé le mystère. Des semaines après l'annonce de son départ de The Walking Dead, l'interprète de Rick Grimes a profité d'un entretien avec EW Radio pour se confier.



"J'ai deux enfants très jeunes et je vis dans un autre pays. Plus ils vieillissent, plus cela devient difficile de les emmener avec moi [en tournage]. Il est temps pour moi de rentrer à la maison", explique l'acteur à EW Radio. Une annonce qui ne devrait pas surprendre les fans puisqu'il y a quelques semaines, Chandler Riggs (Carl Grimes) avait expliqué qu'Andrew Lincoln quittait le show pour "élever ses enfants".

Pour le moment, la chaîne américaine AMC n'a pas révélé à quel moment de la saison 9 Rick fera ses adieux. Mais, selon le site The Spoiling Dead Fans (qui avait annoncé la mort de Carl en avant-première), c'est dans l'épisode 5 que les fans auront le cœur brisé... D'ici là, ils et elles pourront toujours patienter avec une prochaine bande-annonce, puisque la série fait son retour le 7 octobre prochain.