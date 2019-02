publié le 12/02/2019 à 19:02

Les morts de Glenn et Abraham sont aussi traumatisantes que le Red Wedding de Game of Thrones. Sauvagement abattus par Negan dans la saison 7 de The Walking Dead, les deux survivants ont eu droit à un hommage caché dans l'épisode 9 de la saison 9. Attention, la suite contient de spoilers.



Negan a changé, mais son passé restera tâché de sang. Dans Adaptation, la showrunner Angela Kang a glissé une référence au meurtre abominable de Negan dans l'épisode 1 de la saison 7. Lorsque l'ex-chef des Sauveurs, qui a réussi à s’échapper d'Alexandria, vomit tripes et boyaux après avoir bu l'eau de la rivière, il se trouve en réalité à l'endroit exact où il a massacré Glenn et Abraham des années auparavant.

"Je pense que cette scène, c'est pour probablement montrer que Negan a commis une erreur et qu'il a mal fait tout le reste. Au lieu de devenir le roi et de vivre dans le Sanctuaire, enveloppé de luxe, il est maintenant un homme seul. Tout a commencé au moment où il a tué Glenn et Abraham", explique d'ailleurs Greg Nicotero,le producteur exécutif et le réalisateur de l'épisode 9 à Comic Book.

La scène de la saison 9 (haut) et celle de la saison 7 (bas) Crédit : RTL.fr / AMC