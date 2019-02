Daryl, Lydia et Michonne dans l'épisode 9 de "The Walking Dead"

publié le 11/02/2019 à 13:20

Après une longue attente, les fans découvrent enfin les Chuchoteurs. L'épisode 9 de The Walking Dead fait la part belle à ces nouveaux ennemis, grâce à l'arrivée de Lydia, prisonnière de la Colline. Cassady McClincy en dit plus sur son personnage, dans un entretien pour EW. Attention, la suite contient des spoilers.



À peine arrivée dans la saison 9, Lydia (Cassady McClincy) commence déjà à semer la zizanie. Capturée par Michonne et Daryl, emprisonnée à la Colline, l'adolescente cache bien son jeu. Car, sous les larmes de crocodile et sa petite voix apeurée, elle est en réalité une redoutable guerrière, la fille d'Alpha, la cheffe des Chuchoteurs. "Je pense que Lydia est très intelligente. Elle sait utiliser à son avantage son côté vulnérable et enfantin pour rester en sécurité. Alors elle pleure à chaudes larmes dès le début, puis elle sort le grand jeu", démarre l'actrice Cassady McClincy (Love,Simon) dans son entretien pour EW.

Cependant, Cassady McClincy admet que Lydia a beau brouiller les pistes, elle est quand même effrayée : "Elle est vraiment terrifiée par la situation, mais elle parvient à rester forte et maîtresse d'elle-même. Elle est très complexe".

Le début d'une amitié avec Henry ?

Henry prisonnier, prend la défense de Lydia Crédit : capture d'écran OCS

Dans les comics, c'est avec Carl que Lydia devient amie. Les deux adolescents sont de plus en plus proches, à tel point que Lydia décide d'abandonner les Chuchoteurs pour rester à Alexandria. En sera-t-il de même pour Lydia et Henry, puisque Carl est mort ? Il est encore trop tôt pour le découvrir. De son côté, Cassady McClincy reconnaît que Lydia manipule Henry, tout en étant sincère avec lui car "c'est la première fois qu'elle le rencontre. Il y a peut-être une connexion qui se crée lorsqu'il la sauve de Daryl. Nous verrons".