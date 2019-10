publié le 30/10/2019 à 06:37

Avec le départ officiel des showrunners de Game of Thrones, l'avenir de la saga Star Wars est on ne peut plus fou. Entre la trilogie de Rian Johnson annoncée il y a plus d'un, l'arrivée de Kevin Feige, le boss de Marvel Studios dans la galaxie lointaine, les fans ne savent plus où donner de la tête.

Pourtant il a été annoncé qu'une pause de trois ans suivra la sortie de L'Ascension de Skywalker, l'épisode qui va clôturer la saga de 9 épisodes consacrés à la famille Skywalker. Disney et Lucasfilm ont accordé leurs violons en précisant que les prochains films Star Wars ne seront pas en lien avec la famille de Luke et Leia et qu'elle explorera des personnages encore jamais vus au cinéma. C'est donc une toute nouvelle génération de héros et héroïnes et d'aventures qui envahira les salles obscures dès 2022.

Avant d'en savoir plus sur ce qui vous attend sur les écrans après Star Wars IX, RTL Super fait le point sur tout ce que l'on sait déjà de la future galaxie lointaine sans les Skywalker.

Trois dates pour trois films indépendants ou d'une saga ?

Les fans devront patienter 3 ans avant de découvrir ce qui pourrait être le premier film de la nouvelle saga post-ère Skywalker. En mai dernier, Lucasfilm et Star Wars ont effet en annoncé les trois dates des trois prochains longs-métrages : 16 décembre 2022, 20 décembre 2024 et 18 décembre 2026. Les titres de ces trois films n'ont, en revanche, pas été dévoilé. De plus, on ignore s'ils constitueront une trilogie à part entière, alterneront des épisodes des deux trilogies ou comprendront des épisodes autonomes, à la manière de Rogue One : A Star Wars Story ou Solo : A Star Wars Story. Le flou est total pour les fans.

Une trilogie réalisée par Rian Johnson

Le réalisateur Rian Johnson à l'avant-première européenne de "Star Wars 8" en décembre dernier Crédit : Vianney Le Caer/AP/SIPA

En novembre 2018, Disney a surpris les fans en annonçant "une nouvelle trilogie Star Wars". Elle sera réalisée par Rian Johnson des Derniers Jedi (épisode VIII), qui a cartonné au box-office mondial. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ces trois prochains films ne seront pas liés aux Skywalker, ni aux épisodes VII, VIII et IX. En effet, cette nouvelle saga "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant", comme le résume Disney dans son communiqué officiel.

On aura donc très peu de chances de revoir Dark Vador ou Yoda, pourtant emblématiques de la saga. Les possibilités sont infinies, puisque l'univers Star Wars regorge d'intrigues et de personnages peu connus du grand public et jamais exploités au cinéma. C'est ce qu'on appelle "l'univers étendu", qui se déroule avant, pendant ou après la saga originelle (épisodes IV,V et VI) et la prélogie (épisodes I à III).

Un film de Kevin Feige

Kevin Feige à la Comic Con de San Diego le 20 juillet 2019 Crédit : Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Kevin Feige ne va pas simplement s'occuper de Marvel dans la grande famille Disney, mais aussi d'un nouveau projet de film dans l'univers Star Wars. Selon le magazine The Hollywood Reporter, le boss des Studios Marvel, "un grand fan de Star Wars", travaillera main dans la main avec Kathleen Kennedy de Lucasfilm sur un projet de film post-Skywalker. Aucune information n'a été apportée sur la nature de ce film : s'il s'agit d'un épisode d'une potentielle nouvelle saga ou un spin-off.







"Avec la fin de la saga Skywalker [après l'Episode IX de cet hiver], Kathy contribuera à créer une nouvelle ère dans l'univers Star Wars, et nous savons combien Kevin [Feige] est un immense fan de la saga. C'était logique pour nous d'unir ces deux producteurs de talent pour travailler sur un film Star Wars ensemble", a fait savoir Alan Horn, co-président de Disney. Reste maintenant à savoir s'il ne devra pas abandonner ce projet intergalactique puisqu'il planche aussi sur l'arrivée des mutants, Deadpool et des Quatre Fantastiques dans le MCU, depuis le rachat de la Fox par Disney...