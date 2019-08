publié le 20/08/2019 à 07:30

La saga Star Wars n'a pas fini de surprendre les fans. 42 ans après Un nouvel espoir (épisode 4), l'univers de George Lucas continue de fasciner des générations de fans. Dès le 18 décembre 2019, le public pourra découvrir Star Wars 9, ultime volet de la dernière trilogie centrée sur la famille Skywalker.

Mais que les fans se rassurent, l’avenir de Star Wars est assuré pour "les 10 ans à venir", comme l'a confié Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Dès le 12 novembre 2019 la série The Mandalorian sera diffusée sur Disney+. Le public français attend la date d'arrivée du "Netflix" de Disney dans l'Hexagone. Réalisée par Jon Favreau (Iron Man, Le Roi Lion), elle est centrée sur les guerriers Mandaloriens qui ont souvent affronté et perdu contre l'Ordre Jedi.

Trois films ont aussi été annoncés pour décembre 2022, 2024 et 2026. On ignore si ces trois nouveaux films constitueront une trilogie à part entière, alterneront des épisodes des deux trilogies ou comprendront des épisodes autonomes, à la manière de Rogue One ou Solo. Alors, concrètement, combien de films et séries sont encore prévus dans la galaxie lointaine après Star Wars 9 ?

Fin 2019 : la saison 7 de "Star Wars : The Clone Wars"

Annulée brutalement en 2013, la série animée Star Wars : The Clone Wars sera bel et bien de retour. 12 nouveaux épisodes ont été commandés afin de terminer la série qui se déroule entre La Guerre des Clones (épisode 2) et La Revanche des Sith (épisode 3) avec Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Ahsoka Tano, la padawan d'Anakin qui a quitté l'Ordre Jedi après avoir été accusée de meurtre. "Je ne pensais sincèrement pas que nous aurions cette opportunité de faire revenir The Clone Wars (...) grâce au soutien des fans et aux équipes derrière la plateforme de SVOD de Disney, nous avons maintenant la possibilité de raconter d'autres histoires", avait expliqué le réalisateur Dave Filoni.

> STAR WARS: THE CLONE WARS Season 7 Official Trailer (HD) Animated Series

2022 : le film des créateurs de "Game of Thrones"

Grand chamboulement dans l'aventure Star Wars des showrunners de Game of Thrones. Au départ, en février 2018, Lucasfilm annonçait que D.B Weiss et David Benioff "plancheront sur une série de films Star Wars", sans donner plus de détails. Un an plus tard, on apprend que cette série de films est en réalité une nouvelle saga. Sauf que The Hollywood Reporter a révélé dans un un article du 15 août 2019 que D.B Weiss et David Benioff écriraient "au moins" le scénario d'un de ses trois films, au lieu des trois. Un rétropédalage qui s'expliquerait par leur contrat avec Netflix, signé il y a quelques semaines. "On ignore encore si le duo fera plus qu'écrire le scénario d'un Star Wars", conclut THR. Il faudra encore s'armer de patience avant d'en savoir plus sur cette histoire.

Date encore inconnue : la série sur Cassian Andor de "Rogue One"

Cassian Andor dans "Rogue One" Crédit : 2015 Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved / Jonathan Olley

Le capitaine de Rogue One, premier spin-off de la saga, poursuivra ses aventures sur le petit écran. Cassian Andor aura droit à sa propre série sur Disney +, où Diego Luna reprendra son rôle de Rogue One. Les fans comprendront que la série se déroulera avant les événements du film, qui permet d'expliquer comment les rebelles ont réussi à mettre la main sur les plans de l'Étoile Noire, avant l'épisode 4. L'acteur partagera l'affiche avec Alan Tudyk qui incarne le droïde K-2SO, qui travaillait auparavant pour l'Empire avant d'être au côté de la Rébellion, une fois son circuit électronique modifié.

Date encore inconnue : la saga de Rian Johnson indépendante des précédents épisodes

En novembre 2018, Disney a surpris les fans en annonçant "une nouvelle trilogie Star Wars". Elle sera réalisée par Rian Johnson des Derniers Jedi (épisode 8), qui a cartonné au box-office mondial. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ces trois prochains films ne seront pas liés aux Skywalker, ni aux épisodes 7, 8 et 9. En effet, cette nouvelle saga "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant", comme le résume Disney dans son communiqué officiel.



On aura donc peu de chances de revoir Dark Vador ou Yoda, pourtant emblématiques de la saga. Les possibilités sont infinies, puisque l'univers Star Wars regorge d'intrigues et de personnages peu connus du grand public et jamais exploités au cinéma. C'est ce qu'on appelle "l'univers étendu", qui se déroule avant, pendant ou après la saga originelle (épisodes 4,5 et 6) et la prélogie (épisodes 1 à 3).

Date encore inconnue : la série sur Obi-Wan Kenobi

Depuis sa dernière apparition dans La Revanche des Sith (épisode 3), les fans espèrent le retour d'Ewan McGregor dans le costume d'Obi-Wan Kenobi. Après moult rumeurs sur un film spin-off, l'ancien maître d'Anakin Skywalker aura droit à sa propre série sur Disney+, selon le média américain Variety. Les fans n'ont pas plus d'informations pour le moment. Ewan McGregor n'a toujours pas commenté cette annonce.