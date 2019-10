publié le 29/10/2019 à 10:22

C'est un tremblement de terre dans le petit monde de Star Wars. David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de la série HBO Game of Thrones, viennent d'annoncer qu'ils quittaient le projet d'une nouvelle trilogie, totalement. Le duo avait initialement été chargé de créer une toute nouvelle trilogie Star Wars après la fin de l'ère Skywalker qui va se conclure avec l'Episode IX cet hiver. D'une trilogie entière, la paire avait réduit la voilure pour ne finalement prendre le contrôle créatif que du premier film de cette nouvelle trilogie intergalactique.

En août 2019, David Benioff et D.B. Weiss devaient "simplement" se charger de l'écriture du scénario et de la production de ce premier long-métrage. Le 28 octobre, ils ont finalement décidé de se retirer entièrement du projet Star Wars nous apprend le site Deadline : "Nous aimons Star Wars. Quand George Lucas a construit cet univers, il nous a construits aussi. Nous avons eu l’incroyable chance de parler de Star Wars avec lui et l'équipe actuelle des films. Nous serons toujours redevables envers cette saga qui a changé le monde", ont-ils déclaré au média américain.

Nous devons donc quitter ce projet, à regret David Benioff & Dan Weiss Partager la citation





Les deux réalisateurs et producteurs devaient créer ce nouveau film dont la sortie est déjà programmée à l'hiver 2022 par Disney et Lucasfilm. La présidente de Lucasfilm n'a pas entièrement fermé la porte au duo et tous ces acteurs semblent toujours en bons termes : "David Benioff et Dan Weiss sont d’incroyables conteurs, a-t-elle déclaré. Nous espérons pouvoir les inclure dans nos prochains projets quand ils auront le temps de se consacrer au projet Star Wars pleinement".

C'est en effet un problème de temps qui vient empêcher David Benioff et Dan Weiss de continuer l'aventure Star Wars. Ils ont préféré se concentrer sur leur(s) mystérieux et pharaonique(s) projet(s) pour Netflix. "Les journées ne font que 24 heures et nous ne pouvions concilier notre projet pour Netflix avec la nouvelle saga Star Wars, ont-il expliqué. Nous devons donc quitter ce projet à regret".

En août, les deux pères cathodiques de Game of Thrones ont en effet signé un spectaculaire contrat de 250 millions de dollars avec Netflix. On ne sait pas si les travaux préparatoires du duo vont être conservés par Lucasfilm et Disney ou si une nouvelle équipe créative va devoir tout réinventer en partant de zéro. Cette information intervient quelques semaines après l'annonce de l'implication du patron de Marvel Kevin Feige dans le space-opera mythique et à quelques semaines de la fin de la saga qui racontait les vies de Luke Skywalker, Leai ou Han Solo.