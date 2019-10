publié le 24/10/2019 à 03:58

La galaxie très très lointaine fait rêver tout le monde, y compris les super-héros et les super-héroïnes. Après Chris Evans (Captain America), Brie Larson (Captain Marvel), c'est au tour de Chris Hemsworth de confier qu'il souhaite jouer dans un des prochains films Star Wars.

"Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui refuserait de faire partie de ce monde [de Star Wars]. J'ai grandi avec, comme tout le monde ici, et ce serait plus comme une expérience de fan qu'un rôle d'acteur [si j'étais pris], c'est cela qui est amusant à ce stade de ma carrière", a ainsi confié Chris Hemsworth au média américain Comic Book. Cependant, l'acteur que l'on retrouvera dans Thor : Love and Thunder en 2020, ne précise pas quel rôle il aimerait jouer dans la franchise intergalactique.

Les possibilités sont immenses. En effet, après la sortie de Star Wars IX, c'est une toute nouvelle saga qui se prépare. Le réalisateur Rian Johnson (Star Wars VIII) a "carte blanche" pour explorer un autre coin de la galaxie lointaine et nous faire rêver avec de nouveaux personnages, qui n'ont rien à voir avec la famille Skywalker-Organa-Solo.