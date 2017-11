publié le 24/11/2017 à 16:35

À l'approche de la sortie de Star Wars 8, Rian Johnson s'est confié sur la prochaine trilogie qu'il réalisera. Il a en effet été choisi par Disney et Lucasfilm pour poursuivre la saga Star Wars avec 3 nouveaux films, dont on ne sait encore rien, si ce n'est qu'ils ne seront pas liés à la famille Skywalker. Lors d'un événement organisé à Mexico, en début de semaine dernière, pour la sortie prochaine de Star Wars 8, Rian Johnson a rapidement expliqué ce qui le motivait à réaliser ces trois nouveaux longs-métrages, les plus attendus des prochaines années.



"Je commence tout juste à imaginer ce que sera la nouvelle trilogie. Mais je peux vous dire que si me stimule à ce sujet, c'est l'idée de créer une nouvelle histoire à partir d'un canevas qui servira pour trois films. Il y a tellement de potentiel et j'ai hâte de m'y mettre", confie le réalisateur sur le tapis rouge de Mexico.



Reste à savoir sur quelles histoires pourraient plancher Rian Johnson et si les fans les apprécieront sans les Skywalker. La famille d'Anakin, Luke et Leia est en effet au cœur de la saga depuis 40 ans et il ne sera pas facile de trouver des personnages aussi emblématiques pour les remplacer.