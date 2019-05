"Star Wars" : Disney annonce les dates des trois prochains films

publié le 07/05/2019 à 20:47

L'interruption durera trois ans. Alors que Disney avait promis une pause de l'univers Star Wars après la sortie de l'épisode 9, en décembre prochain, le studio a finalement annoncé la date de sortie des trois épisodes suivants, a repéré le site américain Variety.



Les fans de Star Wars devront patienter trois ans après la sortie de L'Ascension de Skywalker, le 18 décembre 2019, puis auront droit à un nouveau film tous les deux ans. L'épisode 10 de la saga sortira aux États-Unis le 16 décembre 2022, l'épisode 11 le 20 décembre 2024 et l'épisode 12 le 18 décembre 2026. Le titre de ces trois films n'a en revanche pas été dévoilé. De plus, on ignore si ces trois nouveaux films constitueront une trilogie à part entière, alterneront des épisodes des deux trilogies ou comprendront des épisodes autonomes, à la manière de Rogue One : A Star Wars Story ou Solo.

Seront-ils produits par D.B Weiss et David Benioff, les créateurs de Game of Thrones ? En février 2018, Lucasfilm annonçait que les deux hommes "plancheront sur une série de films Star Wars", qui devait être une nouvelle saga. L'information avait été confirmée par Casey Bloys, le directeur des programmes de HBO, dans un entretien pour le média américain TV Line.

Une pause de trois ans

L'annonce de trois nouveaux films Star Wars peut surprendre, à peine un mois après que le PDG de la firme, Bob Iger, a annoncé une interruption de la saga au cinéma après l'épisode 9. "Nous allons faire une pause quelque temps avant de repartir car la saga Skywalker se termine avec ce neuvième film", avait-il précisé à Bloomberg Television. "Il y aura d'autres films Star Wars, mais il y aura une sorte de pause".



Star Wars 9 : L'Ascension de Skywalker sera en effet le film Star Wars qui achèvera la saga Skywalker au cinéma, et qui permettra encore une fois à Mark Hamill (Luke Skywalker) et Carrie Fisher (Leia Organa) d’apparaître dans le même épisode.