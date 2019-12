Crédit : Lucasfilm Ltd. & â„¢, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

Il est encore difficile de se dire que le saga Star Wars fondatrice est terminée. 42 ans d'histoires, 9 épisodes et deux spin-offs... L'Ascension de Skywalker clôt l'ère Skywalker dans un film réussi, esthétique et plein de surprises. Attention, la suite contient des spoilers.

Plus encore, il résout 9 mystères intergalactiques qui auront alimenté de nombreuses années les conversations et les groupes de fans de Star Wars. J.J. Abrams avait la lourde tâche de donner des réponses à des générations de fans qui attendaient de découvrir les véritables origines de Rey, si Leia sait manier le sabre laser et si Kylo Ren et Rey étaient de la même famille.

Le réalisateur ne balaye pas tout ce que Rian Johnson a semé dans Les Derniers Jedi. Il poursuit ses idées, les faisant évoluer, et en les rendant, dirons-nous, plus "acceptables" pour une partie de la communauté Star Wars. Quels sont donc les 9 grandes questions de la saga dont nous avons enfin les réponses ? Montez à bord du Faucon Millenium pour les (re)découvrir.

1. L'identité de Rey

Rey n'est donc pas la fille de deux inconnus ivrognes de Jakku, mais la petite-fille de Palpatine. Son père, le fils de l'Empereur, et sa mère ont décidé pour leur fille de vivre comme des inconnus de la galaxie. Traqués par le Sith Occhi, ils décident de laisser la fillette en sécurité sur Jakku et de s'enfuir dans un autre coin de la galaxie. Malheureusement, Occhi les rattrape. Rey est sauvée, mais ses parents sont poignardés à bord du vaisseau du Sith.

C'est donc par son héritage que Rey est autant sensible à la Force et aussi puissante. Luke lui explique que les liens du sang ne sont pas si importants, et c'est pourquoi elle prend le nom de Skywalker à la fin. Elle a été formée par les jumeaux Skywalker, qui savaient la vérité depuis le début, mais qui ont tout fait pour la mener vers la Lumière.

2. La survie de Palpatine

C'était l'autre grande question qui taraudaient les fans depuis que le rire de Palpatine avait terminé la première bande-annonce de l'épisode IX. Alors qu'on le pensait mort depuis des décennies, après avoir été jeté de l'Étoile de la Mort par Dark Vador, Palpatine a survécu, grâce aux sciences occultes et à la magie des Sith.



Les guerriers de l'ombre ont réussi à sauver leur maître et l'emmener sur Exegol, planète gelée et monde des Sith. Palpatine doit sa survie à une immense machine et un fluide vital, transmis par des seringues géantes. Il comptait reprendre sa véritable forme grâce à la Dyade de la Force de Rey et Kylo Ren, puis transmettre son esprit dans le corps de sa petite-fille.

3. L'origine de Snoke

Présenté comme le grand méchant de la nouvelle saga dans Le Réveil de la Force, Snoke n'a pas le temps de dévoiler ses origines, ni comment il a pu devenir le Suprême Leader, puisqu'il est coupé en deux par le sabre de Kylo Ren dans Les Derniers Jedi. Il refait une apparition au début de l'Épisode 9, d'une manière déconcertante.



Plusieurs bustes de l'ancien Suprême Leader sont entreposés dans les bocaux remplis du mystérieux liquide qui maintient en vie Palpatine, dans le "labo Sith" d'Exegol. Vient ensuite très vite la révélation de l'Empereur "J'ai créé Snoke". Il était donc un corps habité par l'esprit du plus grand méchant de la galaxie, qui a pu continuer d’asseoir sa soif de pouvoir avec le Premier Ordre.



4. La fin du conflit entre les Jedi et les Sith

Ainsi s'achève le plus grand conflit de la galaxie, grâce à la petite-fille de Palpatine et le petit-fils de Dark Vador. Car, c'est bien Palpatine qui, depuis La Menace Fantôme, est le Seigneur Sith qui tire les ficelles. La chute de l'Empire n'a permis qu'une courte accalmie dans la galaxie, avant son retour à la vie grâce aux sciences occultes et la création de Snoke. Avec la mort de Palpatine, ce sont tous les Sith qui meurent avec lui.



Il ne fallait pas qu'un ou une Jedi s'attaque à lui, mais tous et toutes. En effet, Rey ne peut tuer seule son grand-père, sinon elle se retrouve l'hôte de son esprit. Elle repousse ses éclairs de la Force avec les sabres lasers des jumeaux Skywalker, connectée avec les "milliers de générations Jedi" qui l'ont précédées. Ensemble, ils ont réussi à mettre un terme à cette bataille ancestrale. Et Rey a ainsi restauré l'Équilibre dans la Force et la galaxie.

5. La connexion entre Rey et Kylo Ren

Rey et Kylo Ren ne sont donc ni frère et sœur, encore moins cousin-cousine. Héritiers de Palpatine et de Dark Vador, ils sont une Dyade dans la Force. Ensemble, ils ne font qu'un. La Dyade est un phénomène extrêmement rare dans la Force. En réalisant ce que représentent les deux Forces de Rey et Kylo Ren, Palpatine aspire d'ailleurs leurs énergies pour se régénérer.

C'est donc la Dyade qui a permis aux deux protagonistes d'avoir cette connexion intense, sans jamais être au même endroit. Créé au départ par Snoke-Palpatine, ce lien perdure et augmente dans l'épisode 9 : Kylo parvient en effet à arracher le collier de Rey sur Pasaana et elle lui transmet le sable bleu lors de la bataille finale sur Exegol.



Ben transmet aussi son reste d'énergie à Rey pour la ressusciter. Cela, ce n'est pas grâce aux manipulations de la Force par Palpatine, mais tout simplement parce qu'ils sont les êtres les plus puissants de la Force.

6. La mort de Leia

Depuis la disparition brutale de Carrie Fisher après le tournage des Derniers Jedi, la communauté Star Wars se demandaient comment J.J. Abrams allait la faire participer à l'épisode IX. Les images non utilisées de l'Épisode VII et l'utilisation de la CGI [pour recréer le visage jeune de Carrie Fisher] permettent de courtes apparitions de la Générale.



Elle réalise que la Force est en train de la quitter quand Rey et Kylo Ren s'affrontent au milieu de l'océan déchaîné. Maz Kanata ressent aussi que son amie rassemble ses dernières énergies pour partir en même temps que son fils.



Au moment où le sabre laser de Rey transperce la chaire de Kylo, Leia rend son dernier souffle. Son bras tombe sur son lit de fortune, où elle s'était allongé, serrant la Médaille de la Bravoure qu'elle avait offerte à Luke et Han à la fin de l'Épisode IV. Ce n'est qu'après la mort de Ben, que le corps de Leia disparaît, comme celui de son fils, pour leurs retours à la Force.

7. Tout le monde peut ressentir la Force

J.J. Abrams ne fait pas fi de tout ce que Rian Johnson avait construit dans Les Derniers Jedi ,puisque l'on continue de découvrir qu'il n'est pas nécessaire de descendre d'une prestigieuse lignée pour ressentir la Force. Finn, l'ex-Strormtrooper à plusieurs reprises parlent d'un "instinct" et d'une "sensation".



Il ressent la présence de Rey dès qu'elle est dans une situation périlleuse. "La Force nous a réunis", explique-t-il à Jannah. La guerrière n'est pas indifférente à son discours et avoue plus tard avoir elle aussi ressenti cet instinct. Depuis l'épisode VII, on l'a découvert Maz Kanata est sensible à la Force et ressent immédiatement quand Leia s'apprête à partir.

8. Ce que cherchait Luke avant Anch-To

Luke s'est exilé sur Ahch-To après son échec face à Kylo Ren. Mais avant le drame, il était en mission avec Lando Calrissian. Ils recherchaient le Sith Occhi, qui possédait cet orientateur qui leur aurait permis de retrouver la trace de l'Empereur.



Sur Pasaana, les deux équipiers ont échoué, ne fouillant que le vaisseau alors que la pièce Sith se trouvait sous leurs pieds. Luke avait néanmoins compilé toutes ces informations sur l'enquête dans l'un des livres de la bibliothèque Jedi d'Ahch-To. Il avait compris que cet orientateur était le seul moyen de localiser l'Empereur.

9. Leia a bien été formé à l'art Jedi

Après l'Épisode VI, c'était ce que les fans supposaient : Luke allait transmettre à Leia tout ce qu'il a appris avec Yoda et Obi-Wan Kenobi. Elle deviendrait une Jedi, sachant manier le sabre laser. Il aura fallu attendre plus de 30 ans pour voir la princesse, devenue Générale, manier l'arme des Jedi et utilise les pouvoirs de la Force.



C'est dans Les Derniers Jedi qu'on voit les prémices de cette formation lorsqu'elle parvient à "voler" dans l'espace, après que son vaisseau ait été détruit. En plus de ressentir les énergies de Luke, Han, Rey et Kylo Ren, Leia a poursuivi la formation de Rey sur la planète jungle. Cette dernière s'adresse d'ailleurs à la Générale en l'appelant "Maître", confirmant la théorie populaire autour du nouveau rôle de Leia.