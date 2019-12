"Star Wars 9" : tout ce que vous devez savoir sur l’Empereur Palpatine

publié le 19/12/2019 à 07:30

Sa voix ne s'est pas éteinte. L'Empereur Palpatine est bien de retour dans le film Star Wars, Épisode IX : L'Ascension de Skywalker. Celui qui fut le maître à penser du terrible Dark Vador dans la trilogie originelle va tenter de prendre sa revanche sur nos héros dont Leia ou, bien entendu, la jeune Rey.

Son grand retour a été officialisé lors de la publication de la bande-annonce de L'Ascension de Skywalker. La voix sombre et inquiétante de l'acteur Ian McDiarmid qui incarne le vieil homme depuis le départ ne laissait pas de place au doute.

Il est bien sûr connu comme le grand méchant de la saga Star Wars avec son capuchon noir, son visage cadavérique et ses éclairs au bout des doigts. Mais puisqu'il revient sur le devant de la scène et qu'il a été éclipsé par Snoke et Kylo Ren dans la catégorie "grand méchant" de la nouvelle trilogie, voici de quoi mieux comprendre l'un des personnages les plus cultes de la saga. Un méchant qui met souvent les fans d'accord...

Un politicien machiavélique

Le vieil homme qui est devenu l'Empereur est un humain né sur la planète Naboo 84 ans avant la Bataille de Yavin. Il s'agit de la planète native de deux autres personnages bien connus : Padmé Amidala (la femme de Dark Vador et mère des jumeaux Luke et Leia) et de Jar Jar Binks (personnage de la prélogie très moqué par les fans). Le véritable nom du cruel Empereur est Sheev Palpatine.

Il est naturellement lié à la Force et est éduqué auprès du sombre seigneur Sith Dark Plagueis. Ce seigneur est particulièrement connu pour sa sagesse et son grand contrôle du Côté Obscur de la Force. Des connaissances qu'il a mis au service de sa quête de la vie éternelle.

Il est historiquement le seul seigneur Sith à avoir vaincu la mort. Ce talent est l'un des arguments forts de Palpatine lorsqu'il a recruté le jeune Anakin Skywalker des années plus tard. Ce dernier avait vu dans une vision la mort de son épouse Padmé et c'est la promesse de cette immortalité qui a fini de convaincre le jeune homme de rejoindre le Côté Obscur.

> Mace Windu vs Palpatine - "I am The Senate" - Fight Scene | Star Wars Revenge of the Sith (2005)

Si Palpatine cache son statut de seigneur Sith c'est parce qu'il vit dans une galaxie pacifique. La République galactique règne et avec elle ce sont les Jedi et la démocratie qui sont les piliers du système. Cependant, Sheev Palpatine est un homme intelligent et rusé. Il va infiltrer le Sénat de la République et en prendre le pouvoir par de subtiles manœuvres.



Il s'agit de l'intrigue des Épisode I, II et III de Star Wars. En 32 avant la Bataille de Yavin et après avoir semé le chaos dans la galaxie et discrédité les Jedi, Palpatine se fait élire Chancelier Suprême de la République. Le Sénat devient une chambre d'enregistrement et la démocratie représentative cède rapidement sa place à une féroce dictature.



Ressentant le danger de cette prise de pouvoir, les Jedi tentèrent d'arrêter Palpatine après avoir découvert sa nature de maître Sith. Palpatine/Sidious commande alors à une armée de clones d’exécuter l'Ordre 66, un vaste génocide de tous les Jedi. En l'an -19 il devient Empereur auto-proclamé de la galaxie.

Le Sith suprême

Plus qu'un habile politicien, Palpatine est aussi et surtout un talentueux seigneur Sith. Il est en quelque sorte l'anti-thèse de Yoda. Si le petit homme vert représente l'harmonie, la bonté, le calme et la sagesse, Palpatine n'est que corruption, peur et pouvoir. On ne connaît pas vraiment les raisons profondes de ses choix philosophiques. On sait simplement que Palpatine est obsédé par sa propre mort et qu'il ne recherche qu'une chose : la domination totale et éternelle de la Galaxie.



Pour servir ses intérêts, Dark Sidious/Palpatine connaît plusieurs apprentis : Dark Maul, Dark Tyranus (le comte Dooku joué par Christophe Lee) et bien sûr Dark Vador. On peut même lui compter un quatrième apprenti en la personne de Kylo Ren puisqu'il tirait les ficelles du Première Ordre derrière la coquille vide qu'était le Leader Snoke depuis le départ.



S'il utilise bien souvent d'autres personnages pour réaliser ses méfaits, Palpatine dispose d’importants pouvoirs à sa disposition, des compétences surnaturelles offertes par le fameux Côté Obscur de la Force. Le plus célèbre de ses pouvoirs est l'éclair de Force, une puissante décharge électrique qui se substitue à la télékinésie classique des Jedi par exemple. Son rôle est la destruction pure et simple de l'ennemi ou sa torture. On voit Palpatine utiliser ces éclairs contre Maître Windu ou Luke Skywalker. L'éclair de Force ne peut être contré que par un sabre laser et une grande concentration. Il s'agit aussi d'un pouvoir qui peut être retourné contre son utilisateur. Lorsque Maître Windu bloque l'attaque électrique de Palpatine, ce dernier est défiguré par sa propre attaque.



Palpatine peut aussi utiliser les autres pouvoirs des Jedi comme la télékinésie ou le contrôle mental. Il était aussi connu pour ses talents d'illusionniste et de devin. Son autre talent est un certain don pour l'immortalité. C'est cette maîtrise de certains arts occultes qui est exploitée dans l'Ascension de Skywalker.

La quête de l'immortalité

Nous n'allons pas rentrer dans les détails de l'intrigue de Star Wars 9, mais si vous ne voulez absolument pas connaître la moindre bribe d'indice sur le film, nous vous conseillons de ne pas aller plus loin. L’empereur Palpatine est mort dans la première trilogie, à la fin de l'Épisode VI. Dark Vador, profondément perturbé par la torture imposé à son fils Luke finit par soulever le vieil homme et le jeter dans un réacteur de l'Étoile Noire.

> Star Wars Episode VI - The Emperor's Death - 1080p HD

Palpatine a cependant percé certains secrets pour pouvoir échapper à la mort. Grâce à un système de clonage et de transfert de conscience, le seigneur Sith peut habiter d'autres corps. C'est ainsi qu'il a survécu à sa célèbre chute, grâce au Côté obscur et au soutien médical très expérimental de ses serviteurs Sith.



Lorsque Palpatine rencontre Kylo Ren et Rey, il fait comprendre au premier qu'il est l'homme qui a créé le Leader Supreme Snoke (on peut voir des clones de Snoke baignant dans du formol), qu'il a manipulé les actions du fils de Han et Leia depuis le départ et qu'il connaît le secret des origines de Rey. Avec notre héroïne, il explique en détail le secret dernière son transfert de conscience. Une plongée terrifiantes dans les arcanes des plus sombres secrets des Sith...