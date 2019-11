publié le 21/11/2019 à 17:15

Attention les yeux. De nouvelles images de Star Wars IX ont été dévoilées, quelques semaines avant la sortie du film dans les salles obscures. Disney et Lucasfilm ont publié 13 affiches des personnages du long-métrage qui va conclure une saga intergalactique démarrée il y 42 ans.

Leia et Luke Skywalker sont absents. Les affiches sont centrées sur les héros et les héroïnes de la nouvelle saga. Le trio, Rey, Finn et Poe Dameron, qui rappelle à beaucoup de fans le précédent groupe Luke, Leia et Han de la saga originelle (épisodes IV, V et VI).

Les nouvelles héroïnes Jannah et Zori Bliss sont à l'honneur. Selon les descriptions officielles, on sait que Jannah est la cheffe d'un groupe de guerriers qui lutte contre le Premier Ordre. Zori Bliss est quant à elle une chasseuse de primes de la planète Kijimi, qui va devoir choisir son camp entre la Résistance et le Premier Ordre.

Impossible de ne pas avoir un Star Wars sans les droïdes. Les fidèles R2-D2 et C-3PO sont de retour pour une ultime mission, qui s'achèvera dans les larmes pour le droïde de protocole, créé par le jeune Anakin Skywalker.